Устрашающая мода: Ирина Шейк в черном платье и клетчатой куртке оверсайз отметила Хэллоуин в Нью-Йорке

Хэллоуин Ирина решила отметить в остромодном наряде. Она покрасовалась в черном платье и клетчатой куртке с принтом. Образ дополняли ботинки с длинными носом, которые визуально увеличивали ступню. Модель была без макияжа и с распущенными волосами. Она устроила фотосессию с тыквой-светильником Джека.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».