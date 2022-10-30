Устрашающая мода: Ирина Шейк в черном платье и клетчатой куртке оверсайз отметила Хэллоуин в Нью-Йорке

Ирина Шейкуже много лет строит карьеру в мире моды. Она участвовала в громких показах и продолжает активно работать с дизайнерами. Российская красавица много дет живет в США. Там она растит дочку Лею, а помогает ей мама. Этой осенью звезда уезжала в Европу, где участвовала в Неделях моды. Она впервые вышла на подиум Chanel в Париже.
Во время поездки Шейк отметилась с другом Риккардо Тиши. Также она ходила на вечеринки, где виделась с Канье Уэстом. Им даже приписывали роман. Но на днях модель оказалась в Нью-Йорке. Неожиданно она отметилась на прогулке с Брэдли Купером. Они вместе вели дочку на праздник.
Хэллоуин Ирина решила отметить в остромодном наряде. Она покрасовалась в черном платье и клетчатой куртке с принтом. Образ дополняли ботинки с длинными носом, которые визуально увеличивали ступню. Модель была без макияжа и с распущенными волосами. Она устроила фотосессию с тыквой-светильником Джека.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Шейк. Однако в соцсетях она выложила только свои фото. Модель предпочитает не показывать дочку, хотя ей уже пять лет. Брэдли также редко предстает на кадрах с бывшей пассией.
«Интересный у вас наряд», «Всегда модная», «Правильно, самый лучший костюм — современная мода», «Ох, какая вы крутая», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды