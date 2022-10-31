Стиль – шик: Кудрявцева в алом костюме с ультрамодным жакетом с «острыми» плечами предстала на съемках

Лера Кудрявцева в свои 51 год не перестает следить за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Блондинка не скрывает, что ее тоже настигают возрастные изменения. Однако она часто восхищает поклонников. Звезда не скрывает, что стилисты подбирают ей аутфиты.
Не так давно Лере пришлось развеять слухи о разводе с Игорем Макаровым. Пара продолжает жить вместе и растить дочку Машу. Однако этой осенью у блондинки прибавилось работы. Она снимается в нескольких проектах.
Накануне Кудрявцева отправилась на съемки шоу «Суперстар». Она является членом жюри в этом проекте. Примечательно, что блондинка для такого случая выбрала алый костюм с ультрамодным жакетом с острыми плечами. Винтажного налета образу придал бант с рюшами, который украсил лук вместо галстука. Она также надела белую рубашку. Ей также сделали укладку с голливудской волной.
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А на следующий день Лера появилась на другой съемки для одной из своих основных передач. Она снова предстала в алом костюме, но дополнила его широким поясом в тон.
Телеведущая надела топ и дополнила образ чокером со стразами. Она сделала более расслабленную укладку. У Кудрявцевой получился современный образ. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды