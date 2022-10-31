Стиль – шик: Кудрявцева в алом костюме с ультрамодным жакетом с «острыми» плечами предстала на съемках

Накануне Кудрявцева отправилась на съемки шоу «Суперстар». Она является членом жюри в этом проекте. Примечательно, что блондинка для такого случая выбрала алый костюм с ультрамодным жакетом с острыми плечами. Винтажного налета образу придал бант с рюшами, который украсил лук вместо галстука. Она также надела белую рубашку. Ей также сделали укладку с голливудской волной.

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