С деловым видом ведет беседы: Лера Кудрявцева запечатлела подросшую дочку на кухне за ужином

Телеведущая Лера Кудрявцева старается свои выходнфе посвящать семье. Звезда состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает четырехлетняя дочка Мария.
Примечательно, что Кудрявцева в последнее время постоянно находится на съемках. К основным передачам добавилось шоу «Суперстар», в котором она является членом жюри. Однако вечерами блондинка успевает побыть с наследницей.
На этот раз Кудрявцева посвятила выходной дочке. Она запечатлела девочку за ужином. Малышка сидел на стуле в костюме с рисунком скелета. Она распустила волосы и аккуратно ела йогурт. В какой-то момент Мария возмутилась, что запачкала край упаковки. Оказалось, что она собралась с мамой в торговый центр.
«Помнишь, на лицо там класть в виде лисички?» – спросила малышка.
«Ну если будет, то сделаем», – сказала Лера.
«А я там видела, девочки ходят», – заверила Мария.
Когда телеведущая попросила наследницу начать собираться, девочка показал ей язык и ушла с деловым лицом.
Поклонники восхитились тем, как выросла Мария. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за прелесть», «Она очаровательная», «Такая девочка! Ой, слов нет», «Радость растет», «Она всем покажет, когда вырастет», «Лера, у вас принцесса растет», «Очень умная малышка», «Я тоже так родителям говорила, что видела! Не отвертитесь», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети