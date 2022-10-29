С деловым видом ведет беседы: Лера Кудрявцева запечатлела подросшую дочку на кухне за ужином

На этот раз Кудрявцева посвятила выходной дочке. Она запечатлела девочку за ужином. Малышка сидел на стуле в костюме с рисунком скелета. Она распустила волосы и аккуратно ела йогурт. В какой-то момент Мария возмутилась, что запачкала край упаковки. Оказалось, что она собралась с мамой в торговый центр.

«Помнишь, на лицо там класть в виде лисички?» – спросила малышка. «Ну если будет, то сделаем», – сказала Лера. «А я там видела, девочки ходят», – заверила Мария.

Когда телеведущая попросила наследницу начать собираться, девочка показал ей язык и ушла с деловым лицом.