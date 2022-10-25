Винтажная роскошь: Кудрявцева в кружевной блузке с рюшами и брюках с высокой посадкой предстала на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. С юных лет она стала трудится в сфере шоу-бизнеса. Теперь блондинка ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 года она продолжает следить за фигурой и может похвастаться стройностью.
Не так давно Лера стала сниматься в новом сезоне шоу «Суперстар». Она является членом жюри. Каждый раз телеведущая предстает в новых образах. Она зачастую предстает в силуэтных платьях или костюмах.
25 октября Кудрявцева приехала на очередные съемки. Она покрасовалась в гримерке в монохромном образе. Телеведущая была в кружевной блузке с рюшами. Лук дополнили брюки с высокой площадкой. Ей также сделали укладку в стиле ретро с локонами. Образ завершали прозрачные перчатки и алая помада.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Она выбрала наряд в винтажном стиле, который сразил публику.
«Ох, как это роскошно», «Вау, какой образ», «Лерочка, это просто бесподобно», «Вы словно в кино снимаетесь, в старом, где все такие леди», «Наряд восхищает», «Ого, какая блузка! Вам так идет», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды