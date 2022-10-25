Винтажная роскошь: Кудрявцева в кружевной блузке с рюшами и брюках с высокой посадкой предстала на съемках

25 октября Кудрявцева приехала на очередные съемки. Она покрасовалась в гримерке в монохромном образе. Телеведущая была в кружевной блузке с рюшами. Лук дополнили брюки с высокой площадкой. Ей также сделали укладку в стиле ретро с локонами. Образ завершали прозрачные перчатки и алая помада.

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