«Все равно пришла к высшему образованию»: блогер-миллионерша Валя Карнавал раскрыла, в каком вузе учится

На днях Валя дала интервью сайту Teleprogramma.pro. Она призналась, что мама тоже не сразу одобрила выбор ее способа заработка, но потом увидела, сколько сил дочка вкладывает в съемки для соцсетей и стала ее поддерживать. Сама Карнавал со временем все же решила, что высшее образование стоит получить. Она поступила в престижный вуз.

«Негатив от родителей моих фанатов всегда из-за того, что я «не до конца образованная». Но на самом деле все сложнее. У меня была мечта и я поставила все на кон. Тогда я поняла, что не хочу заниматься тем, что мне не нравится», — рассказала звезда.

«Родители должны с пониманием относиться к тому, как ребенок видит себя в этой жизни. Но ни в коем случае не рубите сгоряча. Вот сейчас я учусь в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. — Прим. ред.) — все равно пришла к высшему образованию. Нужно учиться, читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет», — поделилась певица с Teleprogramma.pro.