«Все равно пришла к высшему образованию»: блогер-миллионерша Валя Карнавал раскрыла, в каком вузе учится

Валя Карнавал является известным блогером. Она также строит карьеру певицы, но уже столкнулась с критикой такой великой артистки, как Лариса Долина. Она сразу заметила, что юная звездочка даже в ноты не попадает. Однако после этого Валя продолжила карьеру. Она все чаще снимает короткие ролики, собирает лайки за счет своих нарядов и ярких образов.
В последнее время популярность Вали еще больше растет. Многие поклонники следят за ее романом с Сашей Стоуном. Примечательно, что она даже задумывается о свадьбе. Тем временем многие удивляются ее успеху, так как юная артистка после школы посвятила себя блогерству.
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На днях Валя дала интервью сайту Teleprogramma.pro. Она призналась, что мама тоже не сразу одобрила выбор ее способа заработка, но потом увидела, сколько сил дочка вкладывает в съемки для соцсетей и стала ее поддерживать. Сама Карнавал со временем все же решила, что высшее образование стоит получить. Она поступила в престижный вуз.
«Негатив от родителей моих фанатов всегда из-за того, что я «не до конца образованная». Но на самом деле все сложнее. У меня была мечта и я поставила все на кон. Тогда я поняла, что не хочу заниматься тем, что мне не нравится», — рассказала звезда.
«Родители должны с пониманием относиться к тому, как ребенок видит себя в этой жизни. Но ни в коем случае не рубите сгоряча. Вот сейчас я учусь в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. — Прим. ред.) — все равно пришла к высшему образованию. Нужно учиться, читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет», — поделилась певица с Teleprogramma.pro.