Поскандалила с Долиной и бросила Крида: как Валя Карнавал стала звездой не только в TikTok, но и в шоу-бизнесе

Девочка из глубинки Валентина Карнаухова буквально за год превратилась из вчерашней непопулярной школьницы в звезду TikTok под псевдонимом Карнавал. По итогам 2020 года журнал Forbes разместил Валю Карнавал на пятое место.

За свою непродолжительную карьеру в шоу-бизнесе Карнавал уже успела «наследить», причем не только творчеством, но и скандалами – сначала повздорила с Ларисой Долиной, затем публично рассорилась с бойфрендом Егором Кридом. Так откуда же взялась эта дерзкая и талантливая девчонка и как прославилась?

Валя Карнавал: детство, родители

Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Васильевна Карнаухова – родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. Она стала третьим ребенком в семье, у нее есть старшие сестра Екатерина и брат Игорь, которые к моменту рождения Вали уже успели создать свои семьи.

Мать Карнавал работала на птицефабрике, отец – на стройке. Причем до появления третьего ребенка он страдал алкогольной зависимостью на протяжении 14 лет, рассказывала Валя в одном из интервью.

Мать поставила ему ультиматум – либо он завязывает с «зеленым змием», либо она делает аборт, чтобы не обрекать третьего ребенка на страдания, которые познали старшие дети. Отец с того момента бросил пить.

Детство будущей звезды TikTok прошло в маленьком селе Новобатайске Кагальницкого района Ростовской области и было тяжелым. Семья жила очень бедно, дом, в котором прошло детство Карнауховой, был, как она подчеркивала, в ужасном состоянии. За это одноклассники в школе жутко буллили девочку, и она очень сильно переживала по этому поводу.

Однако забитым и закрытым ребенком Валя не была. Девочка старалась проявлять себя во всем, что ей предлагали обстоятельства – первой вызывалась выступать на школьных праздниках, занималась легкой атлетикой, гимнастикой, волейболом. Словом, росла активной, веселой и любознательной школьницей.

Когда девочке исполнилось 13 лет, ее отец умер – он четыре года страдал онкологией, умер от рака печени. И эта потеря заставила девочку повзрослеть раньше срока. Травля в школе обрушилась на нее после потери родителя с новой силой – жестокие сверстники не осознавали, какую боль причиняют своей однокласснице.

Поддержку Вале оказывала в эти непростые моменты мама. Карнавал со слезами рассказывает о ней и безмерно благодарит за то, что она находила правильные слова и вселяла надежду на лучшее. А девочка делилась с ней сокровенным: она мечтала стать актрисой. «Мой ангел», — говорит о родительнице звезда.

Через год после потери мужа мама Вали вновь вышла замуж. Отчим смог стать вторым папой для Вали, и она его искренне полюбила.

Валя Карнавал: карьера, псевдоним

Валя Карнаухова распрощалась со школой после 9 класса. Учиться дальше она желанием не горела, переехала в город и поступила в Ростовский колледж «Сократ» на гостиничный менеджмент. Пенсии по потере кормильца едва хватало на съемную комнату в коммуналке, поэтому девушка нашла работу – она стала актрисой в ночных квестах.

Но учебу никто не отменял, и часто после ночной смены очень хотелось спать. Валя посещала пары нерегулярно, поэтому ее отчислили. Второй попыткой получить профессию стал автодорожный колледж.

Но и оттуда девушку «попросили» — декан ошибочно полагал, что Валя Карнаухова работает по ночам девушкой по вызову. И намекнул об этом, беседуя при Карнавал с ее мамой. Обиженная Валя бросила ему в лицо: «А, возможно, я, лежа на диване, зарабатываю больше, чем ты!».

Снимать свои первые ролики Карнавал начала в 2015 году в приложении Dubsmash. Это старший брат TikTok – в нем точно так же можно было снимать липсинги – обыгрывать в минироликах известные цитаты из ТВ-программ, кино, мультфильмов, реклам и компьютерных игр. На смену канувшего в Лету Dubsmash пришел его аналог — Musical.ly (нынешний TikTok).

«Просто, потому что мне нравилось. Я видела уже популярных на тот момент девочек в Musical.ly, но вообще не понимала, как они набирают просмотры, как они набирают подписчиков, как они растут. Я сниму, выложу – и все, это посмотрю только я», — вспоминала свои первые шаги в интервью YouTube-каналу «Пушка» в 2020 году девушка.

Но популярность пришла быстрее, чем девушка могла ожидать. Слава обрушилась на девушку после очередного комедийного ролика.

«Пошла помогать бабушке в огород. Прихожу, у меня телефон от уведомлений разрывается», — делилась девушка в интервью.

Ее «выстрелившее» видео набрало 100 тысяч лайков, 2 тысячи комментариев. К имеющимся на тот момент ста фолловерам на нее подписалось 10 тысяч человек новых подписчиков. С этого момента девушка выбирает стратегию снимать по 10 видеороликов в день.

«Один из них по-любому залетает, девять удаляю. Снимаю еще десять, выкладываю – один залетает, остальные удаляю», — вспоминала секреты успеха Валя.

Начинающая тиктокерша взяла псевдоним Карна.val – это сложенный нейм из первых букв фамилии «Карнаухова» и имени «Валя». Девушка стала экспериментировать, пробовать новые и новые идеи.

«Я просто снимала смешные видосы, а людям это так заходило, что они брали и подписывались», — объяснила свой успех девушка.

Жизнь, которой грезила Валя, ей дал Интернет: в своих видео для соцсетей она нашла отдушину, поскольку создавала в них ту жизнь, которую хотела.

«Я выросла на поколении Ивангая и Кати Клэп, и когда смотрела их видосы и вдохновлялась настолько, что думала: «Когда-нибудь у меня появится камера, и я также смогу болтать в интернете, и будет все круто, я буду придумывать много всего», — рассказывала блогер в интервью проекту «Вместе». – «Я всегда мечтала жить в Интернете, всегда говорила маме, что буду актрисой. Так и вышло: из-за того, что я начала жизнь в Интернете, меня заметили и просто позвали в сериал, где я прошла пробы, и мы отсняли первый сезон».

Ее увидел популярный тиктокер Заир Юсупов и позвал в Hype House Rus – один из первых блогерских «инкубаторов». Концепция дома в том, что под одной крышей постоянно проживает несколько ребят, производят контент для TikTok, раскручиваются, становясь узнаваемыми и популярными.

И в 2018 году Валя переехала в Москву. Соседями Карнавал стали Юлия Гаврилина, Екатерина Голышева, Володя XXL, Амир Чешуинов и другие. С того момента популярность Вали лишь окрепла – на осень 2021 года количество «бандитов», как называет своих фолловеров Карнавал, в TikTok перевалило за 21 миллион. В Instagram, который блогерша завела намного позже остальных соцсетей, — почти 7 миллионов.

В 2020 году Валя Карнавал начала музыкальную и кинокарьеру. Дебютом стала песня «Психушка», клип на которую посмотрели более 31 млн пользователей. Затем последовали новые треки, такие как «Ромашки», «истерика», «Не сплю ночами». На ТНТ в том же году вышел сериал «Отпуск» с участием блогерши.

Валя Карнавал: доход и заработки

За год своей активной тиктокерской деятельности Валя Карнавал заработала миллионы. Девушка вошла в первый рейтинг журнала Forbes «Самые высокооплачиваемые тиктокеры России». Она обошла даже Даню Милохина, который расположился следом за ней — Карнавал на пятом месте с доходом в TikTok 3,21 млн рублей по итогам 2020 года.

Накануне 2021 года Валя Карнавал сделала дорогой подарок своим родителям. Она купила дорогую иномарку и преподнесла ее как сюрприз — поздно вечером она пригнала авто в деревню завязала маме и отчиму глаза и вывела во двор, где преподнесла свой подарок.

Валя Карнавал: личная жизнь

Довольно юная Валя Карнавал уже отметилась парой громких романов. В 2020 году она заблокировала блогера Егора Шипа (один из популярных тиктокеров), хотя до этого пара постоянно появлялась вместе, и поклонники считали, что у них роман. Но позже юноша признался, что между ними ничего, кроме дружбы, не было.

А в начале 2021 года Карнавал объявила своим «бандитам», что счастлива в отношениях с завидным холостяком Егором Кридом. Музыкант первым написал яркой брюнетке, они вместе сняли вайн, и закрутилось. Вместе они отдыхали зимой в Дубае.

Однако, ненадолго: уже весной поклонницы Крида выдохнули – пара распалась. А за расставанием последовало публичное выяснение отношений — Крид обозвал Карнаухову двуличной, а в своей новой песне Девочка с картинки» прошелся по бывшей: «Прячешь под маской себя, карнавал».

Сейчас Валя не афиширует личную жизнь. Свободно ли ее сердце, поклонники только догадываются. В одном из интервью звезда поведала, кто для нее – настоящий мужчина. Это, по мнению девушки, защитник, с которым она сможет чувствовать себя абсолютно спокойно, не боясь, что ей причинят боль.

Валя Карнавал: скандалы, откровенные фото

Многие согласятся, что широкую известность Валя Карнавал в шоу-бизнесе получила благодаря конфликту с Ларисой Долиной весной 2021 года. Тиктокерша стала участницей шоу «Музыкалити» Максима Галкина, как и Лариса Александровна.

Идея шоу в том, что представители двух разных поколений оценивают различную современную музыку и выставляют баллы. После того, как Карнавал продемонстрировала Долиной свои вокальные данные, народная артистка разразилась гневной тирадой о том, что пение – это мастерство, и ему нужно долго учиться. А тиктокерше бы лучше петь на кухне.

После этого скандального выпуска шоу-бизнес поделился надвое – одни поддержали Долину, другие – Карнавал. К Ларисе Александровне в микроблог хлынула волна поклонников Вали, чтобы «отомстить» — ее захейтили. Вскоре представительницы разных поколений помирились, Карнавал подарила звезде укулеле.

Но последнее слово осталось за Долиной: звезда оскорбила юную тиктокершу в новой песне «Мураши по коже», зачитав рэп: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», и держит то самое укулеле. А в другом месте звучит фраза: «Карнавал закончится».

В микроблоге Вали Карнавал в Instagram все больше снимков в бикини. Да и видеоролики в TikTok красотка часто снимает с декольтированными нарядами. Формы девушки позволяют – у нее внушительный бюст и упругие бедра, так что Карнавал не из стеснительных.

Валя Карнавал сегодня

В 2021 году Валя Карнавал издала собственную биографию «Здарова, бандиты! Мечтай и ничего не бойся». В ней красотка поведала о пути своего успеха и трудностях, с которым столкнулась. В частности, девушка подверглась кибербуллингу, став знаменитой в Сети. Ее заслуги хейтеры объясняли просто: мол, у нее богатые родители. Хотя мало кто может понять, насколько бедной была ее семья.

Досталось девушке и за полноту. В какой-то момент она сильно располнела, от ее новой фигуры некоторые остались не в восторге и затравили Валю. Девушка каждое оскорбление принимала слишком близко к сердцу и очень похудела. Сейчас она весит 48 кг при росте 163 см.

В настоящее время Валя Карнавал, судя по публикациям, переживает творческий кризис. Девушка давно ничего не снимает, редко общается с поклонниками. Она рассказала, что переживает по этому поводу, но из-за чего это происходит, не поведала – она сама заметила, что очень закрылась от всех.

«Вспоминаю ту себя, которая с утра просыпалась, брала телефон и записывала вам тысячу разговорных сторис, радовала вас, веселила вас. Сейчас не могу… не выходит… и не получается, как бы ни старалась, не получается. Просто, хочу, чтобы вы знали, что я вас очень сильно люблю. Даже когда пропадаю», — обратилась девушка к аудитории.

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