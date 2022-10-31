Валя Карнавал: «Через 10 лет у меня будут дети и большая семья»

Спросите человека постарше, кто такая Валя Карнавал — не каждый и ответит. Зато люди помоложе мигом вспомнят скандальное интернет-шоу, где Лариса Долина отругала юную певицу за то, что та поет, не имея музыкального образования (ее трек «Психушка» на пару с клипом набрал уже 69 млн просмотров на Youtube).
А еще есть комедийный сериал «Отпуск», второй сезон которого ТНТ показывает с 31 октября — Валя играет там Люсю, дочку одного из героев. Наконец, Валю знают поклонники реалити-шоу «Звезды в Африке». Но есть люди, которые не просто знают Карнавал — они ее обожают: подписчики «Тик-Тока», самой непонятной для взрослых соцсети. Только вдумайтесь: видеоролики Вали лайкнули там 1,4 млрд раз! Девушка из небогатой семьи стала суперзвездой и, в частности, на свои кровные купила «мерседес» - как пишут, за 25 млн рублей.
Однако Валя никогда не оставляет без внимания свою семью: всегда помогает им и является примером того, как нужно заботиться и поддерживать своих близких. Сегодня Валя Карнавал отвечает на вопросы «Телепрограммы».
- Во втором сезоне «Отпуска» вам было проще сниматься? Правильно работать на камеру, слышать режиссера, учить текст?
Фото: канал ТНТ
- Первый сезон дал гигантский багаж знаний. Ведь люди годами учатся этой профессии. И то, что меня, 17-летнюю [на тот момент] девчонку, заметили и позвали в такой большой сериал…Мне очень помогла заслуженная русская актриса Татьяна Догилева. Она потрясающий человек! К сожалению, во втором сезоне она не снималась.
Давала столько напутствий, как можно играть, разных штучек, за которые можно зацепиться. Ведь я пришла в сериал ребенком, который ни разу не работал на профессиональную камеру, с актерами, вживую. И когда я пришла во второй сезон, было намного легче. Мы встретились как родственники, которые видятся раз в год, я уже понимала, как внутри кино работает.
На первом сезоне меня очень пугало количество людей, которые работают за кадром. Я никогда в жизни не подумала бы, что в съемочную группу входят не только актеры, но и еще куча человек, которые отвечают за разную технику, аппаратуру, свет. Есть даже отдельный человек, который пшикал водой на фрукты!
Во втором сезоне я уже знала, что, как, куда, когда. Я вам по секрету скажу: за все 2,5 месяца съемок режиссер (Андрей Элинсон. - Ред.) меня поправил, наверное, раза два максимум. И я расправила крылья! Страха как такового больше не было.
- Сейчас блогеров часто зовут в кино: продюсеров манит их грандиозная аудитория. Вы намерены продолжать, учиться актерскому мастерству?
- Я не считаю целесообразным учиться 4 года в театральном училище, потому что у меня куча работы. Если бы я была свободна, то с удовольствием сидела бы на парах. Но у меня есть собственный учитель по актерскому мастерству - мы занимаемся три раза в неделю и у нас уже есть прогресс. Актерское мастерство мне дается намного легче всего остального, оно дарит чувство полета…
Мы выявили, что у меня, оказывается, получается играть драматические роли, то есть все через себя пропускать. Но загвоздка теперь в другом: из-за того, что у меня внешний вид девочки-блондиночки, меня зовут в кино на роли «несерьезного» характера. А мне хочется какую-нибудь взрослую роль. Я мечтаю, например, сняться в военном фильме. Грею себе душу тем, что когда-нибудь у меня это получится.
- Кто из актеров и актрис вам нравится?
Фото: канал ТНТ
- Из молодых Любовь Аксенова - мне кажется, она гениальная. Из нее харизма так и прет!
Из зарубежных Нина Добрев - она снималась в «Дневниках вампиров». Я от нее дико фанатела. Она потрясающая актриса и очень красивая. В одном сериале она играла двух людей сразу - я понимаю, что это сложно и очень круто. Из наших актеров Павел Прилучный очень нравится. Из зарубежных - Том Харди. Ну, по классике у нас идет Леонардо ДиКаприо. Киану Ривз – боже, мой краш! (англ. сленг: crush - возлюбленный) Из комедийных – Джим Керри.
«Первые большие деньги потратила на машину для родителей»
- У вас почти 1,5 млрд лайков в «Тик-Токе». Вы заработали кучу денег - журнал «Форбс» писал о вас еще два года назад. При этом вам всего 20. Вам еще не скучно - оттого, что всего уже добились? Со звездной болезнью уже сталкивались?
- Ни с чем таким я не сталкивалась, благо у меня рядом настоящие друзья. Их не так много - по пальцам одной руки можно пересчитать. Еще есть моя семья. В случае чего меня остановили бы и сказали: «Валя, давай-ка ты попроще будешь себя вести». Но такого не было. Это же не в один день так произошло - я проснулась и… Я к этому очень долго шла-шла-шла.
И знала, что где-то впереди будет такой бум: взрыв, когда все вдруг узнают, кто такая я. Я готовилась и отнеслась к этому абсолютно спокойно. У меня не было никаких «лихорадок» - типа скупать дорогую одежду или тратить деньги на странные вещи. Нет, к каждой покупке я относилась с умом. Я свои первые большие деньги потратила на покупку машины для родителей. И только спустя полтора года купила машину себе.
Фото: канал ТНТ
Была только одна история, которая выбила меня из колеи на долгое время. У меня ужасный синдром отличника. Кажется, наверное, что снимать 15-секундный ролик в «Тик-Ток» очень легко. Я один такой ролик могла снимать 2-3 часа. Бесконечное количество дублей... Мне нужно, чтобы все было идеально: одежда, волосы, трек. И я на этой почве начала сходить с ума: не могла снимать ничего, потому что это не доходило до моей планки идеальности.
Я засыпала и просыпалась с осознанием того, что могу что-то сделать неидеально. Когда я поняла, что за мной следят миллионы человек, стало очень сложно. Писали, что «она уже снимает не так, как раньше», и это меня убивало. Но в какой-то момент я это переросла.
- Наверное, любой молодой блогер часто слышит от старшего поколения что-то типа: «фигней маешься», «кривляешься перед камерой и миллионы получаешь». Что вы говорите этим людям?
- Мне и мама так говорила: «Валя, ты же понимаешь, что это несерьезно. Понимаю, что тебе это нравится, но, может, задумаешься о каком-то бизнесе?» Но когда мама пожила рядом со мной и увидела, как все происходит, она села и сказала: «Я даже представить не могла, что это действительно большой труд». Иногда съемки длятся по 20 часов без остановки. Я никогда не отвечала этим людям, не пыталась ничего разъяснить. Им до конца меня никогда не понять.
Это все равно, что объяснять, что борщ вкусный, человеку, который не любит борщ. Просто я верила, что моя мечта – она вот такая. Тяжелая, но крутая. И ни один человек на свете не может мою мечту обесценить, говоря, что это кривляние на камеру.
Фото: канал ТНТ
- Для миллионов ребят вы - ролевая модель. Они тоже хотят быть звездами, петь и много зарабатывать. Страшный сон родителя: их дети ради «Тик-Тока» бросают учебу как вы. Вы чувствуете за них ответственность?
- Негатив от родителей моих фанатов всегда из-за того, что я «не до конца образованная». Но на самом деле все сложнее. У меня была мечта и я поставила все на кон. Тогда я поняла, что не хочу заниматься тем, что мне не нравится. И начала вкладывать всю свою душу в дело, которое приносит мне удовольствие. Я не рассчитывала на то, что буду с этого зарабатывать большие деньги, что впереди ждет успех. Я просто выбрала то, что мне нравится. Ушла из колледжа и занялась видеоблогингом. У меня тогда не было ничего, кроме старого телефона.
Всегда на встречах с фанатами говорю: ребята, учитесь! Читайте книги, слушайтесь родителей, но это все должно быть в гармонии. Если вам нравится что-то, попытайтесь объяснить это родителям. Родители должны с пониманием относиться к тому, как ребенок видит себя в этой жизни. Но ни в коем случае не рубите сгоряча. Вот сейчас я учусь в РАНХиГС — все равно пришла к высшему образованию. Нужно учиться, читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет. Это неправильно, когда ребенок говорит родителям: все, я не буду учиться, буду делать чего-то сам по себе.
- У вас был период непонимания с мамой?
- Я уже в 15 лет переехала от родителей. У них не было денег абсолютно никаких. Я понимала, что, если я сейчас улетаю, так сказать, из родительского гнезда, мне придется обеспечивать себя самой — зарабатывать и на еду, и на одежду, и на учебники с тетрадками. И дала себе четкую установку: живешь сама, в трубку маме не плачешься. Потому что это взрослая жизнь уже и нужно решать трудности. И в итоге просыпалась я в семь утра, занималась в колледже до трех часов.
Дальше работала актрисой в квесте - с четырех-пяти часов дня до четырех утра следующего дня. А в семь уже вставать в колледж. Иногда не было денег не то, что на такси, а даже 35 рублей на проезд в общественном транспорте. И я шла с работы пешком и не плакала - понимала, что не одна я так живу, сейчас тяжело, но, если я буду работать дальше, будет все так, как я хочу. Я же бросила два колледжа (потом училась на заочке, это другая история). И мама никогда не брала в руки кнут. Она принимала это с сожалением, но видела, что я самостоятельная личность. У нас был только один конфликт, когда меня пригласили в сериал «Отпуск». Надо было ехать на пробы.
Мама встала в двери: какой Геленджик, тебе всего 17 лет! Тогда я ей сказала: «если ты меня сейчас не пустишь, ты отберешь у меня мечту. Как тебе потом жить с этим?» И мама меня поняла и дальше просто наблюдала за моим ростом. Она меня поддерживает очень.
«Я очень домашний человек»
Фото: канал ТНТ
- Недавно на ТНТ прошел сериал «Капельник», где главная героиня - звезда «Тик-Тока», плотно сидит на наркотиках. Как и другие персонажи из ее мира. Автор идеи сериала — Ида Галич, она сама блогер. Скажите честно: все так и есть? Нам, родителям, пора паниковать, если дитятко увлеклось съемкой роликов?
- После просмотра этого сериала мне стало до слез обидно. Я человек, который всегда говорит: алкоголь, наркотики, сигареты – это зло, что убивает вас изнутри. А после сериала родители моих фанатов, наверное, думают, что все действительно так, как там показано. В моей жизни ничего подобного никогда не было, для меня это неприемлемо. Обидно, что теперь собирательный образ может проецироваться на всех блогеров. Но плюс этого сериала в том, что там показывается, насколько опасны наркотики.
- Если вы вдруг слышите, как поет Лариса Долина, вы испытываете неприятные эмоции?
- Нет, я ей даже подарок отправляла…
- Гитару укулеле, она нам рассказывала.
- Да, и не только Ларисе Долиной. Еще Виктору Дробышу, который резко высказался в моей адрес: сказал, что я огородное пугало, абсолютно бесталанное чучело. В общем, я столкнулась с такой штукой, как хейт от взрослого поколения, которое мне годится в отцы и в матери.
- И даже в бабушки и дедушки.
- Точно. Эта сторона хейта – самая тяжелая. Взрослый костяк в моем понимании должен поддерживать, наставлять молодых. Но у меня никакой обиды нет. Есть четкое понимание того, как я не буду вести себя в старости. Я с уважением отношусь к Ларисе Долиной, она прошла очень тяжелый путь становления. Она большая молодец.
- Дуэта с ней в ближайшее время явно не будет. А с кем бы вы спели с удовольствием?
- С Бастой, Скриптонитом. MiyaGi&Andy Panda. Наверное, все.
- С точки зрения ваших фанатов у вас все есть. А чего вам все-таки не хватает?
Фото: канал ТНТ
- Еще большей уверенности в себе. Большей силы воли. Умения в сложные моменты не жалеть себя и не впадать в отчаяние.
- Вам скоро исполнится 21. Возраст звенящей юности, когда еще положено совершать глупости. Вам не скучно со сверстниками из обычного мира, из-за пределов шоубиза?
- Не скучно. 21, и что? Мне никогда не хотелось совершать глупости. Я очень степенный, домашний человек. Если выбирать, пойти на какую-то тусовку или просто приготовить вкусный домашний ужин, я выберу второе. Посидеть, поиграть в настольные игры. Тут я в некоторой степени зануда.
- Какой Валя Карнавал видит себя через 10 лет?
- Это классная, состоявшаяся женщина, у которой свой бизнес. Которая понимает, как распоряжаться деньгами, у которой есть дети и они берут пример с матери. У нее большая семья, где все размеренно и все счастливы.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. До 15 жила в селе Новобатайске в очень скромных условиях — в школе сверстники даже высмеивали Валю за бедность. «Тик-Ток» открыла для себя в 17 лет (тогда сервис назывался Musical.ly) и в первый же год набрала 350 тыс. подписчиков (сейчас 24,4 млн).
Снимается в сериалах, телешоу, ведет соцсети. С 2020 года активно занимается музыкальной карьерой, выпускает хиты, которые регулярно разрывают чарты (сейчас отовсюду звучит свежий хит «Ой, мама»). Выпустила автобиографию «Здарова, бандиты».