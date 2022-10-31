Валя Карнавал: «Через 10 лет у меня будут дети и большая семья»

- Для миллионов ребят вы - ролевая модель. Они тоже хотят быть звездами, петь и много зарабатывать. Страшный сон родителя: их дети ради «Тик-Тока» бросают учебу как вы. Вы чувствуете за них ответственность?

- Негатив от родителей моих фанатов всегда из-за того, что я «не до конца образованная». Но на самом деле все сложнее. У меня была мечта и я поставила все на кон. Тогда я поняла, что не хочу заниматься тем, что мне не нравится. И начала вкладывать всю свою душу в дело, которое приносит мне удовольствие. Я не рассчитывала на то, что буду с этого зарабатывать большие деньги, что впереди ждет успех. Я просто выбрала то, что мне нравится. Ушла из колледжа и занялась видеоблогингом. У меня тогда не было ничего, кроме старого телефона.

Всегда на встречах с фанатами говорю: ребята, учитесь! Читайте книги, слушайтесь родителей, но это все должно быть в гармонии. Если вам нравится что-то, попытайтесь объяснить это родителям. Родители должны с пониманием относиться к тому, как ребенок видит себя в этой жизни. Но ни в коем случае не рубите сгоряча. Вот сейчас я учусь в РАНХиГС — все равно пришла к высшему образованию. Нужно учиться, читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет. Это неправильно, когда ребенок говорит родителям: все, я не буду учиться, буду делать чего-то сам по себе.

- У вас был период непонимания с мамой?

- Я уже в 15 лет переехала от родителей. У них не было денег абсолютно никаких. Я понимала, что, если я сейчас улетаю, так сказать, из родительского гнезда, мне придется обеспечивать себя самой — зарабатывать и на еду, и на одежду, и на учебники с тетрадками. И дала себе четкую установку: живешь сама, в трубку маме не плачешься. Потому что это взрослая жизнь уже и нужно решать трудности. И в итоге просыпалась я в семь утра, занималась в колледже до трех часов.

Дальше работала актрисой в квесте - с четырех-пяти часов дня до четырех утра следующего дня. А в семь уже вставать в колледж. Иногда не было денег не то, что на такси, а даже 35 рублей на проезд в общественном транспорте. И я шла с работы пешком и не плакала - понимала, что не одна я так живу, сейчас тяжело, но, если я буду работать дальше, будет все так, как я хочу. Я же бросила два колледжа (потом училась на заочке, это другая история). И мама никогда не брала в руки кнут. Она принимала это с сожалением, но видела, что я самостоятельная личность. У нас был только один конфликт, когда меня пригласили в сериал «Отпуск». Надо было ехать на пробы.

Мама встала в двери: какой Геленджик, тебе всего 17 лет! Тогда я ей сказала: «если ты меня сейчас не пустишь, ты отберешь у меня мечту. Как тебе потом жить с этим?» И мама меня поняла и дальше просто наблюдала за моим ростом. Она меня поддерживает очень.

«Я очень домашний человек»