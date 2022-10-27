«Все обомлели»: Клава Кока в топе на тесемках засветила грудь на камеру

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру на сцене и смогла покорить молодежь. Благодаря телевизионным шоу блондинка подписала контракт с крупным лейблом. Она регулярно выпускает новые песни, снимает клипы и каждый раз удивляет поклонников своими образами.
На днях Клава щегольнула в прозрачных джинсах. Она часто подчеркивает достоинства своей фигуры. А на съемках шоу блондинка щегольнула в топе с перьями, оголив свой живот. Она признавалась, что раскрепостилась после съемок для мужского журнала.
А 27 октября Клава выпустила новый клип «Не со мной». Она сменила несколько образов для съемок. Певица запечатлела себя в одном из нарядов. Топ на тесемках едва прикрыл ее округлый бюст. Кока без стеснения красовалась перед камерой. Она в клипе танцевала в этом топе, обнажив живот.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «У меня дикий восторг и шок, это так красиво», «Какая же у тебя роскошная фигура», «Словами не передать моего восторга», «Декольте тут просто сногсшибательное», «Такая вся аппетитная», «Ух, какой вид», — прокомментировали пост подписчики.