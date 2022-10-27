«Все обомлели»: Клава Кока в топе на тесемках засветила грудь на камеру

А 27 октября Клава выпустила новый клип «Не со мной». Она сменила несколько образов для съемок. Певица запечатлела себя в одном из нарядов. Топ на тесемках едва прикрыл ее округлый бюст. Кока без стеснения красовалась перед камерой. Она в клипе танцевала в этом топе, обнажив живот.

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