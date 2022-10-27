Козырнула ногами: 67-летняя Лариса Долина в черном мини-платье и косухе появилась на публике

Накануне Лариса Александровна приняла участие в концерте. Она исполнила несколько песен. Певица появилась на публике в черном лаконичном мини-платье и косухе. Не в первый раз она выбрала лук в молодежном стиле. Примечательно, что этой осенью ее однажды раскритиковали за наряд с открытыми ногами. Но теперь артистку осыпали комплиментами.

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