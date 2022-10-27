Козырнула ногами: 67-летняя Лариса Долина в черном мини-платье и косухе появилась на публике

Лариса Долина уже много лет строит карьеру на сцене. Многие ее знают благодаря хиту «Погода в доме». В этом году артистка отметила 67-летие. Она продолжает записывать новые треки, учит вокалу студентов, играет в театре. Певицу также можно увидеть на телевизионных передачах. Она не перестает экспериментировать с имиджем.
Два года назад Долина постройнела. Она удивила даже многих более молодых коллег своим преображением. Певица теперь все чаще носит короткие платья и современные костюмы с разрезами. Артистка регулярно выходит в свет в новых образах.
Накануне Лариса Александровна приняла участие в концерте. Она исполнила несколько песен. Певица появилась на публике в черном лаконичном мини-платье и косухе. Не в первый раз она выбрала лук в молодежном стиле. Примечательно, что этой осенью ее однажды раскритиковали за наряд с открытыми ногами. Но теперь артистку осыпали комплиментами.
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Однако за вечер певица сменила несколько образов. Она также решила покрасоваться в мини-юбке и ботфортах. Долина сразила зал не только вокалом, но и своими модными аутфитами. Ее осыпали комплиментами в соцсети. «Божественно», «Какая вы красотка», «Ой, какой у вас классный стиль», «Выглядите сногсшибательно», «Наряд просто вау», — стали писать подписчики.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды