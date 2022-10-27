«На месте! Работаем!»: Павел Воля запечатлел Марину Кравец и Тимура Батрутдинова на съемках Comedy Club

Павел Воля является одним из самых известных юмористов в стране. Он был участником команды КВН «Валеон Дассон». Много лет шоумен знает Тимура Родригеза. А благодаря Comedy Club он стал особенном популярным. Уже давно артист ведет проект с Гариком Харламовым.
Однако 27 октября появились слухи, что комики уехали из страны и съемки развлекательных передач остановили. При этом имена юмористов не назывались. Хотя, к примеру, Семен Слепаков давно находится в Израиле. Тина Канделаки, которая является исполняющей обязанности главы популярного канала ТНТ, опровергла новости о приостановке съемок комедийных шоу «Comedy Баттл», «Где логика?», «Двое на миллион» и «Импровизация. Команды».
А сам Павел Воля вышел на связь и показал, как ведутся съемки Comedy Club. На них видно, что Тимур Батрутдинов находится на сцене. В это время Марина Кравец ждет своего выхода за кулисами.
«На месте! Работаем! Ловите новые выпуски Камеди каждую пятницу в 21.00 на ТНТ. Мы с вами!» – заявил ведущий шоу.