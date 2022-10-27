«На месте! Работаем!»: Павел Воля запечатлел Марину Кравец и Тимура Батрутдинова на съемках Comedy Club

А сам Павел Воля вышел на связь и показал, как ведутся съемки Comedy Club. На них видно, что Тимур Батрутдинов находится на сцене. В это время Марина Кравец ждет своего выхода за кулисами.

«На месте! Работаем! Ловите новые выпуски Камеди каждую пятницу в 21.00 на ТНТ. Мы с вами!» – заявил ведущий шоу.