«София мне помогала»: Ляйсан Утяшева запечатлела, как сын и дочка приготовили свою первую пиццу

Утяшева засняла, как сын в шортах и футболке натирает сыр и выкладывает в форму, где уже есть тесто с соусом и нарезанная колбаса. Ему помогала маленькая сестра. Телеведущая наблюдала за ними, а потом попросила рецепт.

«Первая пицца, приготовленная совместными усилиями детей. Сыр именно козий добавили и, как говорит Роберт: «Соус томатный готовили, как "супчик"». Мама в этом не участвовала, честно-честно. На видео весь рецепт, Роберт описал в подробностях», – написала звезда. «София мне помогала, у нее хорошо получается», – заявил сам роберт.

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