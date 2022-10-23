«София мне помогала»: Ляйсан Утяшева запечатлела, как сын и дочка приготовили свою первую пиццу

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Хотя многие ее также знают как художественную гимнастку. Она участвовала в соревнованиях и завоевала много наград. Но теперь Ляйсан ведет шоу «Новые танцы». Ей во всем помогает муж Павел Воля. Он регулярно признается ей в любви со сцены. У пары подрастают дети.
Также Ляйсан ведет шоу «Дерзкая готовка». Она любит правильно питаться. Порой телеведущая балует мужа жареными кабачками и супами. Но на этот раз на кухне провели целый день наследники пары: девятилетний Роберт и семилетняя София.
Утяшева засняла, как сын в шортах и футболке натирает сыр и выкладывает в форму, где уже есть тесто с соусом и нарезанная колбаса. Ему помогала маленькая сестра. Телеведущая наблюдала за ними, а потом попросила рецепт.
«Первая пицца, приготовленная совместными усилиями детей. Сыр именно козий добавили и, как говорит Роберт: «Соус томатный готовили, как "супчик"». Мама в этом не участвовала, честно-честно. На видео весь рецепт, Роберт описал в подробностях», – написала звезда.
«София мне помогала, у нее хорошо получается», – заявил сам роберт.
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Поклонники признались, что у супругов очень самостоятельные дети. Они даже почти не запачкали кухню во время готовки.
«Какие лапочки», «Какие самостоятельные детки», «Такие солнышки», «Ляйсан, какая вы замечательная мама», «Настоящие помощники. Как мило!», «Роберт весь в папу, такой высокий уже», «Вот это кулинары», — стали писать подписчики.
Роберт и София. Фото: соцсети