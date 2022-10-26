«У моей Маши четкий режим сна»: Кудрявцева запечатлела свою четырехлетнюю дочку в элитном садике

На этот раз Кудрявцева успела встретиться с подругой. Они прогулялись по Красной площади. А потом телеведущая забрала дочку из элитного садика при гимназии им. Евгении Примакова. В соцсети телеведущая выложила фото, на котором Мария сидела за столиком в темно-синем платье.

«У моей Маши четкий режим сна с рождения», – похвасталась Лера.

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