«У моей Маши четкий режим сна»: Кудрявцева запечатлела свою четырехлетнюю дочку в элитном садике

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она часто ведет праздничные концерты и премии. Блондинка в 51 года не перестает следить за внешностью. Порой тренировки ей устраивает муж Игорь Макаров, который является хоккеистом. У пары подрастает дочка Мария. Не так давно девочке исполнилось четыре года.
В последнее время Лера не только снимается в основных передачах, но и в шоу «Суперстар» в качестве члена жюри. Блондинка часто хвастается нарядами. Дома она оказывается поздно. Однако свободное время телеведущая посвящает наследнице. На днях она засняла Марию на прогулке.
На этот раз Кудрявцева успела встретиться с подругой. Они прогулялись по Красной площади. А потом телеведущая забрала дочку из элитного садика при гимназии им. Евгении Примакова. В соцсети телеведущая выложила фото, на котором Мария сидела за столиком в темно-синем платье.
«У моей Маши четкий режим сна с рождения», – похвасталась Лера.
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Лера Кудрявцева с подругой, Мария Макарова. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как подросла наследница Кудрявцевой. Многие отметили, что малышка растет копией мамы. «Какая она хорошенькая», «Девочка чудесная», «Маша прям ангелок», «Хорошенькая! глаза такие, что заглядеться можно», «Ну что за куколка», — стали писать подписчики.