«Иуда в юбке»: Абрикосов отвесил оплеуху сбежавшей в Латвию Собчак

Накануне скандальная история с Ксенией Собчак приняла неожиданный оборот. Журналистку, которую сначала объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, перевели в статус свидетеля.
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Мая Абрикосова (Романа Тертишного) возмутила резонансная новость. Он отметил, что теледиве давно пора начать отвечать за свои поступки также, как она постоянно требует этого от других.
«Думаю, отец Ксении горько разочарован ею на том свете, плачет. Закон должен быть одинаков для всех. Или давайте издадим отдельный кодекс неприкасаемых "всегда свидетелей"», — возмутился экс-герой «Дома-2».
Абрикосов отметил, что Собчак повела себя недостойно, покинув страну и оставив в ней свою команду.
«Иуда в юбке так боялась за собственную шкуру, что бросила своих сотрудников "на растерзание", а сама скрылась в ночи», — написал Май в Telegram.
Напомним, после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве и дал показания, Собчак сбежала в Латвию. В ее доме прошел обыск.