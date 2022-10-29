«Иуда в юбке»: Абрикосов отвесил оплеуху сбежавшей в Латвию Собчак

Абрикосов отметил, что Собчак повела себя недостойно, покинув страну и оставив в ней свою команду.

«Иуда в юбке так боялась за собственную шкуру, что бросила своих сотрудников "на растерзание", а сама скрылась в ночи», — написал Май в Telegram.

Напомним, после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве и дал показания, Собчак сбежала в Латвию. В ее доме прошел обыск.