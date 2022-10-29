«Талия стала осиной, ножки модельные»: Семенович в тонкой тунике блеснула постронейшей фигурой на пляже

Семенович в конце октября устроила себе отпуск. Она снова приехала в Турцию. Певица решила поделиться пляжными кадрами. Примечательно, что она позировала в черном купальнике с декольте и тонкой тунике. Артистка обнажила стройные ноги и засветила ложбинку греха. Блондинка красовалась на фоне моря.

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