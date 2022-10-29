«Талия стала осиной, ножки модельные»: Семенович в тонкой тунике блеснула постронейшей фигурой на пляже

Анна Семенович уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она была частью группы «Блестящие». теперь певица активно строит сольную карьеру. Многие ее любит не только за вокал и заводные песни, но и за яркую внешность. Примечательно, что артистка старается работать над фигурой, но похудеть ей не всегда удается.
Примечательно, что Анна в свои 42 года мечтает о семье. Не так давно она призналась, что готова к рождению детей. Певица также активно ищет жениха. Она в этом году постройнела и выпустила свою коллекцию одежды. Артистка и сама любит щеголять в элегантных нарядах.
Семенович в конце октября устроила себе отпуск. Она снова приехала в Турцию. Певица решила поделиться пляжными кадрами. Примечательно, что она позировала в черном купальнике с декольте и тонкой тунике. Артистка обнажила стройные ноги и засветила ложбинку греха. Блондинка красовалась на фоне моря.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Мои планы на ближайшие пять дней: загорать, купаться, пить шампусик, дышать свежим воздухом, есть морепродукты, медитировать и наслаждаться жизнью. Как же хорошо, когда сбываются мечты», – отметила звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она постронейла и похорошела. " Ты такая красивая«, «Кайфовая», «Талия стала осиной, ножки модельные», «Просто шик», «Очень стройная», — стали писать подписчики.