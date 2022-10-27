Отреагировала на критику: Бузова скрыла изъяны фигуры, облачившись в джинсы-дудочки и жакет оверсайз цвета электрик

Бузова услышала критику в свой адрес. На деловой встрече она появилась в джинсах-дудочках и жакете оврсайз цвета электрик. Телеведущая посчитала нужным скрыть фигуру, сделав акцент на ногах. Однако потом она расстегнула жакет, показав пудровый топ. Она решила ответить хейтерам.

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