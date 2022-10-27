Отреагировала на критику: Бузова скрыла изъяны фигуры, облачившись в джинсы-дудочки и жакет оверсайз цвета электрик

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 18 лет снимается в разных проектах, а также уже шесть лет строит карьеру певицы. Блондинка признавалась, что пока не смогла найти свою любовь, но очень мечтает о семье. Артистка не перестает над собой работать, а на публике она предстает порой в смелых образах.
В последнее время Ольгу часто подвергают критике. Она выложила видео, на котором шла по улице в облегающем наряде с нюдовым боди. Телеведущая подчеркнула пополневшие формы. Многие в Сети назвали лук неудачным и подняли ее на смех.
Бузова услышала критику в свой адрес. На деловой встрече она появилась в джинсах-дудочках и жакете оврсайз цвета электрик. Телеведущая посчитала нужным скрыть фигуру, сделав акцент на ногах. Однако потом она расстегнула жакет, показав пудровый топ. Она решила ответить хейтерам.
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«Кто-то в комментариях писал мне, что я поправилась. Ребята, слушайте! Бывает, что по-разному сидит одежда, бывает, что чуть-чуть поел на ночь. Я плюс-минус держу себя в форме! завтра на тренировку», — заявила Ольга.
Поклонники отметили, что этот образ действительно сидит лучше. Многие признались, что телеведущая выглядит стильно. Но некоторые фанаты все же считают, что Бузовой следует еще поработать над фигурой.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды