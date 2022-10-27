«Когда бахнула кило пельмешек»: пополневшую Бузову в облегающем боди подняли на смех в Сети

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она давно покинула шоу «Дом-2», но не перестает сниматься в новых проектах. В свои 36 лет артистка также продолжает искать способ, чтобы удивить публику. Она носит провокационные наряды и появляется на вечеринках. Звезда в этом году активно занимается спортом, но пока не вернулась в форму.
На днях Ольга многих удивила, когда вышла в свет без нижнего белья. А также поклонники увидели разницу, когда в Сети оказались кадры, на которых артистка сверкнула без фильтров. Фанаты бурно обсуждали внешность звезды.
Примечательно, что Бузова 27 октября выложила видео, которое поразила ее подписчиков. Она предстала в тугих брюках и нюдовом боди, которое подчеркнуло несовершенство ее фигуры. При этом артистка была без лифчика. Она вышагивала по дороге. Ольга засветила свои формы во всей красе.
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Пользователи Сети заметили, что артистка поправилась. Ольгу многие подняли на смех из-за неудачного образа.
«Без обид, но эта одежда не идет вам», «Слава Богу, не я одна поправилась», «Оль, где два бугра спереди?», «Когда бахнула кило пельмешек», «Снимите это немедленно», — стали писать пользователи Сети.