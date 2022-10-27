«Когда бахнула кило пельмешек»: пополневшую Бузову в облегающем боди подняли на смех в Сети

Примечательно, что Бузова 27 октября выложила видео, которое поразила ее подписчиков. Она предстала в тугих брюках и нюдовом боди, которое подчеркнуло несовершенство ее фигуры. При этом артистка была без лифчика. Она вышагивала по дороге. Ольга засветила свои формы во всей красе.

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