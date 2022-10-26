«А когда она так постарела?»: как Ольга Бузова выглядит на фото и видео в одном и том же платье

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая постоянно пользуется фильтрами и фотошопом. Однако в Сети появились кадры, сделанные на вечеринке. Поклонники поразились тому, как выглядит звезда без прикрас.

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она ведет несколько передач и регулярно дает концерты. Артистка не боится выглядеть броско. Она в свои 36 лет активно занимается спортом. Телеведущая на публике старается появляться в броский нарядах. Недавно она скопировала лук Ким Кардашьян. 

25 октября Бузова вернулась в Москву из Сочи, где два дня посвятила отдыху. Она сразу стала готовится к выходу в свет. Вечером артистка отправилась на вечеринку известного бренда. Она облачилась в черное силуэтное платье с разрезами и шнуровкой по бокам. Ольга сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с алыми губами. 

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Примечательно, что в соцсети артистка поделилась кадрами с мероприятия. Она применяла фильтры, поэтому выглядела безупречно. Ольга хвасталась изящными изгибами фигуры и идеальной кожей. Она красовалась на камеру. Однако на вечеринке были журналисты. В Сети вскоре появились фото без ретуши. 

Ольга Бузова выложила свой снимок. Фото: соцсети звезды

На фото, которое попало в Telegram-канал «НеМалахов», Бузова выглядела полнее. Также поклонники заметили, что у нее более пухлые щечки. 

«Ой, не узнать», «А когда она так постарела?», «Очень странно! Вообще другая», «Оля слишком увлеклась фильтрами», «Теперь выглядит на свой возраст», «Неудачный кадр», «Бузова в своем репертуаре», — стали писать пользователи.

Ольга Бузова на своем снимке и на чужом. Фото: соцсети

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