«А когда она так постарела?»: как Ольга Бузова выглядит на фото и видео в одном и том же платье

25 октября Бузова вернулась в Москву из Сочи, где два дня посвятила отдыху. Она сразу стала готовится к выходу в свет. Вечером артистка отправилась на вечеринку известного бренда. Она облачилась в черное силуэтное платье с разрезами и шнуровкой по бокам. Ольга сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с алыми губами.

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