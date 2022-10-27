Опиралась на стенку, перекатывалась: Бузова в одном халате и тапочках пришла в роскошный ресторан

26 октября она с утра отправилась на съемки. Обычно Бузова хвастается образами, но на этот раз она предпочла сохранить интригу. А вечером артистка появилась в роскошном ресторане в Москве.

Примечательно, что она была в одном халате и тапочках. В какой-то момент телеведущая потерялась и уточнила, вниз ли нужно идти. Ее сопровождал стилист. Ольга смеялась, а потом стала опираться на стенку и перекатываться по ней.

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