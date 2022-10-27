Опиралась на стенку, перекатывалась: Бузова в одном халате и тапочках пришла в роскошный ресторан

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Теперь артистка снимается в новых шоу. Она не скрывает, что любит внимание. Зачастую звезда выбирает броские наряды, в которых появляется на красных дорожках. А на днях она щегольнула на публике в платье без белья.
В последнее время Ольга часто оказывается в центре скандалов. Недавно в Сети оказалось видео, на котором телеведущая накричала на съемочную группу, использовав нецензурную брань. Примечательно, что накануне артистка снова удивила фанатов.
26 октября она с утра отправилась на съемки. Обычно Бузова хвастается образами, но на этот раз она предпочла сохранить интригу. А вечером артистка появилась в роскошном ресторане в Москве.
Примечательно, что она была в одном халате и тапочках. В какой-то момент телеведущая потерялась и уточнила, вниз ли нужно идти. Ее сопровождал стилист. Ольга смеялась, а потом стала опираться на стенку и перекатываться по ней.
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«Внизу мы были, да? Я так хожу в ресторан. Я вообще не понимаю, зачем наряжаться», — сетует Бузова.
«На домашнем. А у вас есть стилист» — в шутку заявил Никита Карстен.
«Судя по всему, нет», — ответила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие признались, что ей идет укладка. Однако большая часть фанатов напугалась из-за странного поведения артистки.
«Ну фотосессия, поэтому халат. А зачем по стене кататься?», «Мне кажется, ее покинула кукушка», «Оля, поведение прям пугающее», «Смешно уже только ей», «Ну с такой укладкой красотка! Но этот халат», «Тревожно стало», — прокомментировали кадры подписчики.