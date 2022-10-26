«Всем бывшим нос утерла»: Бузова щегольнула без трусов на вечеринке, засмущав Малахова

Ольга Бузова является известной персоной в России. Армия ее поклонников с каждым годом только растет. Телеведущая не скрывает, что любит внимание. Она часто выбирает откровенные наряды, чтобы сразить публику на красной дорожке. Артистка в этом году активно занимается спортом, но пока она не вернулась в форму.
Примечательно, что Ольга на днях была в Сочи, где в мини-юбке отправилась на свидание. Она уже не скрывает, что у нее есть возлюбленный. Однако пока его имя телеведущая не называет. А 25 октября она отправилась на вечеринку в Москве.
На публике Ольга появилась в черном платье с откровенными разрезами. Наряд на завязках не скрыл ее оголенные участники тела. Артистка была без лифа и трусиков. При этом она без стеснения позировала перед журналистами. Телеведущая встретила Андрея Малахова, который засмущался и спрятал лицо, но обнял одной рукой ее за талию.
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Примечательно, что это не первый выход в свеет, когда Бузова оголяет свои прелести. В начале года она в платье топлес щеголяла на премии. На этот раз многие поклонники заметили, что ее формы стали более округлыми.
«Бузова уже не та», «Очень откровенно, всем бывшим нос утерла», «Оля, это уже слишком», «На работу пошла?», «Ну только ты пришла в такой тряпице!», «Уже не удивишь, все видели», «Без белья ходить уже поздно, осень настала», — стали писать подписчики.