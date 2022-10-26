«Всем бывшим нос утерла»: Бузова щегольнула без трусов на вечеринке, засмущав Малахова

На публике Ольга появилась в черном платье с откровенными разрезами. Наряд на завязках не скрыл ее оголенные участники тела. Артистка была без лифа и трусиков. При этом она без стеснения позировала перед журналистами. Телеведущая встретила Андрея Малахова, который засмущался и спрятал лицо, но обнял одной рукой ее за талию.

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