«Ох, какая конфетка»: Самбурская в шелковой блузке сверкнула своим соблазнительным декольте

На этот раз Самбурская вернулась в Москву и возобновила тренировки. С утра она предстала в юбке-футляре и шелковой блузке изумрудного цвета. Актриса дополнила образ нюдовыми туфлями. Она без стеснения засветила глубокое декольте. Звезда блеснула ложбинкой греха на камеру.

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