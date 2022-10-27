«Ох, какая конфетка»: Самбурская в шелковой блузке сверкнула своим соблазнительным декольте

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Универ». Актриса продолжает строить карьеру. Лишь о личной жизни она рассказывает редко, но не скрывает, что ищет свою любовь. При этом у нее высокие запросы к потенциальному жениху. Сама она занимается спортом, хорошо зарабатывает и обладает сильным характером.
Не так давно Настасья отдохнула в Турции. Она делилась пикантными кадрами. Артистка красовалась в мини-бикини. В свои 35 лет она может похвастаться спортивной фигурой. А вот для прогулок звезда выбирает женственные наряды.
На этот раз Самбурская вернулась в Москву и возобновила тренировки. С утра она предстала в юбке-футляре и шелковой блузке изумрудного цвета. Актриса дополнила образ нюдовыми туфлями. Она без стеснения засветила глубокое декольте. Звезда блеснула ложбинкой греха на камеру.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были сражены ее образом.
«Какая вы женственная», «Такой простой образ, но такой шикарный», «Ой, декольте бесподобное», «Вы влюбляете одним взглядом», «Хороша», «Ох, какая конфетка», «Как вам идет этот цвет», «Красота ваша завораживает», — стали писать подписчики.