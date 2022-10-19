«Манящая ложбинка»: Настасья Самбурская в черном бикини выставила напоказ свои «вкусные» формы

Настасья Самбурская является известной актрисой. Многие зрители ее знают благодаря сериалу «Универ». Примечательно, что она также проявила себя в сфере вокала. Артистка не скрывает, что любит проводить время на сцене. Однако она уже давно мечтает о счастье в любовных отношениях, но пока не нашла достойного мужчину.
На днях Самбурская устроила себе очередной отпуск. Она приехала в Турцию, где наслаждается теплой погодой. Актриса накануне поделилась кадрами, на которых загорала у бассейна. Она не скрывает, что активно занимается спортом, чтобы быть в форме.
На этот раз она снова решила подразнить поклонников Самбурская предстала в черном мини-бикини. Актриса не стала прятать прелести своей фигуры. Она обнажила упругую грудь и родинку в интимной части. При этом артистка пила сок и красовалась в шляпке. Она показала всю красоту своих женских форм.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Она не скрывает, что любит следить за внешностью. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за красотка», «Фигура просто всем на зависть», «Красивенькая», «Горячая штучка», «Манящая ложбинка», «Это ракурс такой вкусный и фигурка смак», «Просто зависть берет», — стали писать пользователи Сети.