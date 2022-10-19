«Манящая ложбинка»: Настасья Самбурская в черном бикини выставила напоказ свои «вкусные» формы

На этот раз она снова решила подразнить поклонников Самбурская предстала в черном мини-бикини. Актриса не стала прятать прелести своей фигуры. Она обнажила упругую грудь и родинку в интимной части. При этом артистка пила сок и красовалась в шляпке. Она показала всю красоту своих женских форм.

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