Звезда разделась до трусов: Самбурская в мерцающей сетке показала свои прелести во всей красе

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она уже много лет скрывается в кино и многим знакома по картине «Универ». Артистка также не раз выступала на сцене и получила награду как певица на премии «Шансон года». Однако она не перестает вступать в перепалки с пользователями Сети. Звезда также не может найти себе себе достойного жениха.
На этот раз Самбурская устроила себе отпуск в Турции. Она дразнит поклонников пляжными фото. Актриса не скрывает, что много занимается спортом. Она то и дело демонстрируеет рельефный пресс и бедра.
На этот раз Настасья поделилась пикантными фото. Она позировала в боди-сетке с эффектом мерцания. При этом актриса была в одних трусиках. Она не постеснялась оголить свою бюст и округлые ягодицы. Стилисты дополнили образ «хищным» макияжем и массивными длинными серьгами. Самбурская грациозно изогнулась.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Девочки, осенью холодает, носите колготки», — с юмором заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Настасья призналась, что путешествует по Турции и порой не может выйти в магазин, чтобы купить еды, так как просто не хочет делать это в одиночестве.