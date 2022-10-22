Звезда разделась до трусов: Самбурская в мерцающей сетке показала свои прелести во всей красе

На этот раз Настасья поделилась пикантными фото. Она позировала в боди-сетке с эффектом мерцания. При этом актриса была в одних трусиках. Она не постеснялась оголить свою бюст и округлые ягодицы. Стилисты дополнили образ «хищным» макияжем и массивными длинными серьгами. Самбурская грациозно изогнулась.

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