Настасья Самбурская: как актриса стала звездой «Универа», оскандалилась с Летучей и Дробышем и почему скрывает личную жизнь

Сегодня актриса востребована и на сцене, и в кино, и в музыкальной сфере.

Судьбоносной для актрисы Настасьи Самбурской стала роль в сериале «Универ». После выхода на ТНТ приключений студентов об эффектной брюнетке, исполнившей роль Кристины, узнала вся страна. И девушка познала вкус настоящей славы. После сериала у нее еще не было столь же знаковой для карьеры роли, но поклонники уверены: у талантливой и эксцентричной звезды все впереди.

Настасья Самбурская: детство, родители

Настасья Самбурская родилась 1 марта 1987 года в Ленинградской области. Ее малая Родина — город Приозерск. Настоящее имя звезды — Анастасия Алексеевна Терехова, но попав в шоу-бизнес, девушка решила взять более звучный псевдоним.

Когда Настасье исполнилось пять лет, ее отца Алексея Терехова посадили в тюрьму, и мать Лариса вынуждена была одна поднимать двоих детей. В семье, помимо Насти, рос сын Григорий, который на три года был старше сестры.

Тяжелое детство девушка не любит вспоминать. Мама пристрастилась к алкоголю, в семье не было денег, жили они бедно. Девочке даже нечего было носить в школу, за что она подвергалась насмешкам одноклассников, ее травили, и она вынуждена была защищать себя сама. Так сформировался ее бойцовский характер.

Когда девушка начала зарабатывать сама, она купила матери дом под Саратовом, перевезла ее с братом на новое место и разорвала всякие отношения с родными.

Школу Настя стремилась окончить поскорее. После девятого класса девушка переехала в Энгельс, к тете, получила профессию парикмахера и нацелилась на Москву в надежде состояться в столице.

После переезда в Москву Самбурская работала официанткой, диспетчером в такси, затем устроилась гримером на съемочную площадку одного из проектов. И решила, что хочет стать актрисой.

Настасья Самбурская: театр

Самбурская смогла поступить в Школу-студию МХАТ к Константину Райкину, но позже была отчислена вместе с другими студентами, среди которых был и Павел Прилучный.

После Школы-студии Самбурская поступила в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Здесь ее талант раскрылся по полной, педагоги называли ее талантливой и пророчили успех. В 2010 году, получив диплом, девушка была зачислена в труппу Театра на Малой Бронной.

На подмостках актриса сыграла в спектаклях «Принц Каспиан», «Наш человек в Гаване», «Насильники», «Салемские ведьмы», «Почтигород», «Формалин», «Кроличья нора», «Макбет», «Бобслей для взрослого мужчины» и других.

В 2019 году актриса сообщила, что покинула Театр на Бронной. Сейчас она задействована в антрепризах «Охота на мужчин»

Настасья Самбурская: кино

Еще будучи студенткой, девушка начала штурмовать кастинги в надежде на роли в кино. В 2008 году ее утвердили в сериал «Обручальное кольцо», через год она снялась в сериалах «Детективы», «Амазонки», затем в эпизоде «Есенина».

Принесла популярность Самбурской роль Кристины в комедии «Универ. Новая общага» на ТНТ в 2011 году. После появления на экране Самбурскую заметили многие режиссеры. В 2012 году она получила роль в мелодраме «Опережая выстрел», где проявила свои вокальные данные, затем снялась в картинах «Женщины против мужчин», «Пятница», «Держи удар, детка», «Первая осень войны», «Ласточкино гнездо».

В 2018 году вышло сразу несколько фильмов с участием Самбурской: «Команда Б», «Zомбоящик», «Женщины против мужчин: крымские каникулы», «Каникулы президента». Затем были съемки в сериале «Беспринципные», «Снегурочка против всех», а в 2021 году она снялась в продолжении комедии «Универ» с названием «10 лет спустя».

Настасья Самбурская: музыка

Актриса всегда тяготела к музыке. И в 2012 году после сериала «Опережая выстрел», выпустила сингл «Ты попал». И попала в сердце слушателей — ее песня влюбила в себя не только российскую, но и украинскую публику.

В 2013 году Самбурская выпустила еще две песни — «Магнит», «Килогерцы», и дала первый сольный концерт. Затем переключилась на шансон. В ее репертуаре появились такие композиции, как «Алеша, ша», «Старая», «Плохие мальчики», «Догорает сигаретка». С 2016 года за продвижение актрисы взялся Виктор Дробыш, но спустя годы певица обвинила его в отсутствии результатов и разорвала контракт через суд.

Весной 2019 года в Кремлевском дворце на XVIII церемонии вручения Настасья Самбурская получила премию «Шансон года — 2019» в номинации «Открытие года». Однако в телеверсии вручения премии на Первом канале выступление исполнительницы не показали. Самбурская устроила скандал в Сети, обвинив музыкального директора телеканала в личной неприязни с его стороны.

Настасья Самбурская: другие проекты

Помимо театра и кино Самбурская реализовалась как телеведущая. В 2013 году актриса вела ток-шоу «Я права» на «Ю». В 2017 году в паре с Юлией Минаковской она стала ведущей проекта «Генеральная уборка» канала «Пятница!». А осенью заняла место Елены Летучей в культовом шоу «Ревизорро» на этом же канале, которое закрылось в 2018 году.

В 2020 году вместе с Яной Рудковской актриса стала ведущей шоу «Миллион на мечту» на «Рен-ТВ». Здесь они с продюсером знакомились с героями и их историями, не всегда счастливыми, но непременно откровенными. И выбирали, кому из них подарить деньги на осуществление целей. Также в 2020 году актриса была ведущей реалити-шоу «Битва престолов» в Интернете.

Кроме того, Самбурская снималась в музыкальных клипах. В 2015 году она появилась в видео Андрея Ковалева «Это не сотрется из памяти», а в 2018 — в клипе Кристины Орбакайте «Пьяна вишня».

Настасья Самбурская: личная жизнь

Свою личную жизнь Самбурская скрывает от публичности. И часто романы, которые приписывает пресса актрисе, оказываются слухами.

Известно, что в 2007 году Самбурская рассталась с гражданским мужем Сергеем. Затем ей приписали роман с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, который был ее бойфрендом по сериалу «Универ», но они оказались слухами.

Случилась в личной жизни и еще более скандальная ситуация. В 2016 году любовником актрисы был 16-летний поклонник Никита Веселкин. С несовершеннолетним парнем ее остановили сотрудники ДПС, оказалось, что актриса за рулем была нетрезва. Этот эпизод быстро стал достоянием общественности, на актрису посыпался хейт и обвинения в связи с несовершеннолетним. В свое оправдание звезда заявила, что не знала его настоящего возраста, полагая, что ему гораздо больше лет.

В том же 2016 году рядом с Самбурской появился новый бойфренд. Им оказался белорусский музыкант Александр Иванов. Он представлял свою страну на «Евровидении». Актриса скрывала их с певцом отношения, но вскоре заговорила о свадьбе, показала бойфренда, они стали жить вместе. Но до ЗАГСа так и не дошли.

В 2017 году Самбурская стала выходить в свет с актером Кириллом Дыцевичем. Они провстречались несколько месяцев и осенью сыграли свадьбу. Для праздника девушка облачилась в минималистичное черное платье. Но союз оказался недолговечным, и в следующем году они развелись. Актриса обмолвилась, что причиной разрыва стало неадекватное поведение ее избранника.

Подозревали Самбурскую и в связи с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. На одном из своих фото в соцсети она засветила его личные вещи. Но девушка отшутилась от нападок. Как и поюморила над своим романом с экс-мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым: якобы теперь они вместе. По некоторым данным, следующим избранником актрисы стал бизнес-коуч Илья Бурмистров. Вместе ли они сейчас, звезда не распространяется.

Настасья Самбурская: скандалы

Вспыльчивый характер Самбурской не раз приводил к скандалам, в том числе и в публичном поле. Девушка однажды сцепилась с продюсером Максом Фадеевым, который во всеуслышание заявил, что из двух певиц, номинированных на премию «Муз-ТВ» в 2017 году, предпочтет голосовать за Ольгу Бузову.

Самбурская устроила разборки в соцсети. Девушка приняла на личный счет такое решение Фадеева, заявившего, что Бузова более искренняя. «А значит, мол, Самбурская — не искренняя», — решила певица и обозвала продюсера гнилым человеком.

Фадеев услышал это и потребовал извинений, дав три дня сроку. В ответ Самбурская раскрыла подноготную противостояния: оказывается, продюсер приглашал ее на съемки в клипе Ольги Серябкиной, но у девушки случилась авария, из-за которой она не смогла продолжить участие в съемках. Она это объяснила помощнику Фадеева, но в итоге лишь поругалась с ним.

И все размышления Фадеева об искренности — всего лишь месть за тот случай. В итоге Самбурская в своем микроблоге написала, что «всех прощает». На этом конфликт был закрыт.

Еще одни разборки произошли у Самбурской с «Ревизорро». Девушка просила увеличить свой гонорар за работу, но ей отказали, аргументировав решение тем, что якобы и так получает очень много. На что актриса предпочла покинуть проект.

Кстати, с первой ведущей «Ревизорро» Леной Летучей у Самбурской тоже случился конфликт, свидетелями которого стали все в Сети. Летучая обвинила Самбурскую в том, что при той просели рейтинги передачи. За что Самбурская «спустила собак» на блондинку:

«Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за скверного характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Проект был сделан командой. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах», — написала у себя в микроблоге Самбурская.

Но, правда, спустя полтора года после скандала извинилась. Хоть Летучая и не приняла извинений, назвав их сарказмом.

Кстати, с «Ревизорро» связан еще и эпизод с избиением Самбурской. Девушка сама сообщила, что ее поколотили, и делом даже занялся Следственный комитет. Якобы одна из версий — сесть за передачу от недовольных героев проекта. Вот тут, правда, у подписчиков красотки возникли сомнения, многие даже назвали это постановкой или даже розыгрышем. Дальнейших разъяснений Настасья не давала.

Настасья Самбурская: откровенные фото

После «Универа» Самбурской посыпались предложения от мужских журналов. В 2011 году красотка снялась для Maxim, а затем разделась для Playboy. В 2020 году она вновь появилась на обложке Maxim в стиле бурлеск.

Внешние данные Самбурской позволяют ей откровенные фотосессии. Она обладательница роста 177 см и веса 56 кг, поэтому длинноногой красоткой в купальнике восхищаются по сей день. Сама звезда не прочь побудоражить публику и часто делится провокационными фото в своих соцсетях.

Настасья Самбурская: внешность, диеты, пластика

В 2015 году Настасья Самбурская стала лицом фитнес-проекта BodyLab. Ради этого девушка пропадала в спортзале и сделал из себя настоящую фитоняшку. Ее рельефы и бицепсы поразили поклонников, а целеустремленность и трудоспособность, с которой она приобретала заветный силуэт, восхищали.

Все это время Самбурская придерживалась и особенной диеты. Она полностью отказалась от глютена, сахара, молочных продуктов и красного мяса. Сейчас девушка уже так усердно не тренируется, но по-прежнему поддерживает себя в форме при помощи занятий фитнесом и йоги.

Многие поклонники задаются вопросом: делала ли Самбурская пластические операции? Сама актриса отрицает встречи с эстетическими эскулапами, но периодически кто-то подмечает, что она увеличивает губы. Кроме того, звезда не так давно установила виниры, обретя голливудскую улыбку. У нее было искривление передних зубов, за что ее постоянно хейтили подписчики, и девушке это надоело.

Настасья Самбурская сейчас

Сейчас актриса выступает с антрепризой «Охота на мужчин». Кроме того, весной 2022 года Самбурская начала активно готовиться к лету. В своем микроблоге актриса анонсировала фитнес-контент и, действительно, ежедневно стала постить кадры со своих тренировок.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.