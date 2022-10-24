Сама подошла к священнику: Кудрявцева запечатлела четырехлетнюю дочку в пуховых брюках в храме

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион». Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой. Она также облачается в яркие наряды. В последнее время телеведущая особенно много снимается, поэтому дома проводит мало времени.
Однако дома ее всегда ждет четырехлетняя дочка Мария. За ней приглядывает папа Игорь Макаров. Но порой и Кудрявцева успевает накормить ее ужином или погулять с малышкой на детской площадке. Накануне свой выходной телеведущая посвятила наследнице.
Накануне Лера посетила церковь. Она пришла туда с наследницей. В соцсети блондинка поделилась трогательными кадрами. Мария в пуховых брюках с подтяжками сама подошла к священнику. Она причастилась. Малышка была очень уверенно и нисколько не стеснялась публики. Поклонники были очарованы дочкой телеведущей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну что за кроха», «Она само совершенство», «Мария такая взрослая», «Как она спокойно себя ведет», «Просто красотка», «Обожаю таких детей. Сама самостоятельность», «Люблю Машу, она просто уникальная», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети