Сама подошла к священнику: Кудрявцева запечатлела четырехлетнюю дочку в пуховых брюках в храме

Накануне Лера посетила церковь. Она пришла туда с наследницей. В соцсети блондинка поделилась трогательными кадрами. Мария в пуховых брюках с подтяжками сама подошла к священнику. Она причастилась. Малышка была очень уверенно и нисколько не стеснялась публики. Поклонники были очарованы дочкой телеведущей.

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