Поддержала мачеху мужа: невестка Орбакайте в пуховике-дутике появилась на шоу «Ледниковый период»

А 26 октября невестка Орбакайте пришла на съемки шоу «Ледникового периода». В прошлом сезоне Никита был участником проекта. На этот раз Алена поддержала мачеху мужа, Наталью Подольскую, которая выступила на льду. А вот блондинка сидела с подружкой на трибуне. Краснова отметилась в пуховике-дутике сливочного цвета.

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