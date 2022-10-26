Поддержала мачеху мужа: невестка Орбакайте в пуховике-дутике появилась на шоу «Ледниковый период»

В последнее время Кристина Орбакайте и Алла Пугачева находятся в центре внимания. Каждый шаг звездной семьи получает большой резонанс. Если Примадонна уехала в Израиль, то ее дочка находится в Москве и продолжает участвовать в съемках. Сын артистки Никита Пресняков пропал из вида. Ходили слухи, что он оказался в Европе. Но на днях его заметили в клубе в Нью-Йорке.
Примечательно, что Никита уехал без своей жены Алены Красновой. Она ранее отметилась на вечеринке у подруги. Также модель делилась кадрами с бывшей дачи Пугачевой у Истры. Пока она не говорит, где находится ее супруг.
А 26 октября невестка Орбакайте пришла на съемки шоу «Ледникового периода». В прошлом сезоне Никита был участником проекта. На этот раз Алена поддержала мачеху мужа, Наталью Подольскую, которая выступила на льду. А вот блондинка сидела с подружкой на трибуне. Краснова отметилась в пуховике-дутике сливочного цвета.
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«Люблю это местечко! Лучшие», — заявила невестка Орбакайте.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. Пользователи Сети снова убедились, что ее мужа нет в России. Пара обычно редко проводит время раздельно. «Какая хорошенькая», «Алена очень красивая», «А Никита не пришел? Как же это странно», — стали писать подписчики.
Алена Краснова. Фото: соцсети модели