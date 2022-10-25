По-кукольному: Орбакайте в алом платье плиссе и нюдовых лодочках козырнула стройными ногами на фотосессии

На кадрах Кристина позировала в алом платье миди с юбкой плиссе. Она сделала акцент на стройные ножки. Певица дополнила образ нюдовыми лодочками. Ей сделали макияж с акцентом на глаза и прическу в голливудском стиле. Орбакайте двигалась словно кукла. Она призналась, что снималась для афиши «Любовь-морковь 4».

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