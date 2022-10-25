По-кукольному: Орбакайте в алом платье плиссе и нюдовых лодочках козырнула стройными ногами на фотосессии

Кристина Орбакайте уже давно строит карьеру певицы. Она пошла по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Ей удалось стать не менее популярной. Кристина также играет в театре и снимается в кино. Минувшим летом она успевала путешествовать с дочкой Клавой, а также работать. Звезда не только гастролировала, но и снялась в фильме «Любовь-морковь 4».
На этот раз Орбакайте также не стала покидать Россию. Многие обсуждают отъезд ее мамы в Израиль. А вот дочка Примадонны находится в Москве. Недавно она виделась со своим сыном Дени Байсаровым. 25 октября артистка оказалась на фотосессии.
На кадрах Кристина позировала в алом платье миди с юбкой плиссе. Она сделала акцент на стройные ножки. Певица дополнила образ нюдовыми лодочками. Ей сделали макияж с акцентом на глаза и прическу в голливудском стиле. Орбакайте двигалась словно кукла. Она призналась, что снималась для афиши «Любовь-морковь 4».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте в 51 год. К слову, такие платья особенно популярны стали год назад. Часто такой фасон выбирает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
«Какая мадам», «Очень идет красный цвет», «Настоящая куколка», «Позируете просто круто», «Такая вы красотка», «Мамины черты лица», — стали писать подписчики.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды