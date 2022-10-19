И снова без мужа: невестка Орбакайте в пуховой жилетке и джоггерах появилась на бывшей даче Пугачевой

На этот раз невестка Орбакайте отметилась на бывшей даче Пугачевой у Истры. Певица давно доверила внуку ключи от дома. Алена была в спортивном костюме модного фиолетового цвета. Она дополнила лук пуховой жилеткой пудрового цвета. Модель приехала на белой машине, в которой оставила сумку.

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