И снова без мужа: невестка Орбакайте в пуховой жилетке и джоггерах появилась на бывшей даче Пугачевой

В последнее время семья Аллы Пугачевой находится под особым вниманием публики. Сама певица в этом году много путешествует. В сентябре она уехала с двойняшками в Израиль. Теперь Примадонна то и дело веселится, появляясь на концертах у Земфиры и вечеринках. А вот Кристина Орбакайте осталась в Москве.
Если сын Кристины Дени Байсаров делится кадрами из столицы и даже видится с мамой, то старший сын Никита Пресняков пропал из вида сразу после объявления о частичной мобилизации. По слухам, его видели на границе с Эстонией. При этом его жена Алена Краснова пока Россию не покидала.
На этот раз невестка Орбакайте отметилась на бывшей даче Пугачевой у Истры. Певица давно доверила внуку ключи от дома. Алена была в спортивном костюме модного фиолетового цвета. Она дополнила лук пуховой жилеткой пудрового цвета. Модель приехала на белой машине, в которой оставила сумку.
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Поклонники заметили, что Краснова снова была без мужа. Многие посчитали, что это косвенно подтверждает, что Никита уехал. Многие также осыпали комплиментами блондинку. «Невероятная», «Потрясающая», «Ого, как вы стильно выглядите», «Никита без вас уехал? Как грустно», — стали писать пользователи Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды