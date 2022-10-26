«Такой вы меня не видели никогда»: Бородина щегольнула в трикотажной юбке и стильном пальто цвета льда

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что давно прославилась и разбогатела. Телеведущая живет в просторном особняке. Она в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. После этого светская львица стала чаще выходить в свет и веселится с подругами. Звезда также не перестает пополнять гардероб.
В последнее время Бородина много времени проводит на съемках. Она любит обсуждать моду. В скором времени выйдет новый проект, в котором телеведущая предстанет с Яной Кошкиной, Екатериной Скулкиной и Ольгой Картунковой.
На этот раз Ксения решила похвастаться обновками. Она предпочитает носить яркие наряды не только для эфира, но и в обычной жизни. На этот раз телеведущая похвасталась твидовым костюмом с мини-шортами. Но также она примерила костюм нежно-розового цвета. Лук Бородин дополнила белым пальто и ботильонами.
«Такой вы меня не видели никогда», – заявила она.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вот такой костюм! Очень классная юбка, сверху кофта. Очень мягкий приятный материл. Приятный к телу. Я решила все разбавить вот такими классными ботильонами. Сейчас еще покажу классное пальто цвета лед. Посмотрите, как круто он смотрится с пальто цвета лед, есть удобные карманы», – поделилась Бородина.