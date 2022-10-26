«Такой вы меня не видели никогда»: Бородина щегольнула в трикотажной юбке и стильном пальто цвета льда

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что давно прославилась и разбогатела. Телеведущая живет в просторном особняке. Она в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. После этого светская львица стала чаще выходить в свет и веселится с подругами. Звезда также не перестает пополнять гардероб.