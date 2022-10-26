Сразу кукольная фигурка: Бородина предстала в твидовом костюме с шортами-бермудами и укороченным жакетом

Примечательно, что Бородина исправилась на следующий день. Она предстала в твидовом костюме черно-белого цвета. Телеведущая покрасовалась в укороченном жакете и шортах-бермудах. Она поддержала тренд на твидовые костюмы вслед за Алсу. Лук звезда дополнила высокими сапогами. Такой наряд сделал акцент на талии и ногах, сделав фигуру кукольной.

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