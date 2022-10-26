Сразу кукольная фигурка: Бородина предстала в твидовом костюме с шортами-бермудами и укороченным жакетом

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она уже давно живет в просторном доме. Телеведущая целую комнату отвела под гардеробную. Она регулярно покупает новые наряды. За люксовыми нарядами теперь звезда часто ездит в Европу.
Обычно Бородина делает все, чтобы выглядеть идеально. Она порой пользуется услугами стилиста. Телеведущая накануне рискнула показать себя без макияжа. Она призналась, что выглядела так, словно не спала целую ночь.
Примечательно, что Бородина исправилась на следующий день. Она предстала в твидовом костюме черно-белого цвета. Телеведущая покрасовалась в укороченном жакете и шортах-бермудах. Она поддержала тренд на твидовые костюмы вслед за Алсу. Лук звезда дополнила высокими сапогами. Такой наряд сделал акцент на талии и ногах, сделав фигуру кукольной.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Осенью очень сложно заставить себя одеваться женственно. Но мы должны это сделать, потому что только красота спасет этот мир! Вашему вниманию представлен первый образ!
Вот такие клевые шорты! Смотрите, как классно они выглядят. Дальше жакет. Эту историю можно разбавить топом или майкой! Смотрите, как прикольно смотрится!» – поделилась Ксения.