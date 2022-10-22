Скулкина закатила глаза: Бородина в силуэтном платье с разрезом и жакете оверсайз щегольнула на новом шоу

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что раньше Ксения редко снимается в новых проектах. Она в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым. После этого светская львица чаще стала выходить в свет. Звезда регулярно хвастается новыми образами.
На этот раз Бородина согласилась на съемки в новом шоу. Она теперь на одной площадке работает с Екатериной Скулкиной, Яной Кошкиной и Ольгой Картунковой. Они порой успевают посплетничать во время перерыва.
На этот раз Ксения похвасталась своим модным образом. Она щегольнула в платье цвета фуксии с бантом-цветком на шее. Силуэтный наряд с разрезом дополнил жакет оверсайз сиреневого цвета. Она красовалась у зеркала, демонстрируя изящные ножки и туфли Золушки.
«Да красивая! Красивая! Ну это просто!» – заявила Скулкина, закатив глаза.
Она была в платье с поясом. Ей делали укладку в стиле ретро. В ответ Бородина засмеялась.
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Также на кадрах отметилась Яна Кошкина, которая была в леопардовом мини-платье. Отметилась на площадке и Картункова в наряде оверсайз.
Поклонники пришли в восторг от такой компании. Многие осыпали комплиментами телеведущую, которая не перестает экспериментировать с образами.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды