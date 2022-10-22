Скулкина закатила глаза: Бородина в силуэтном платье с разрезом и жакете оверсайз щегольнула на новом шоу

На этот раз Ксения похвасталась своим модным образом. Она щегольнула в платье цвета фуксии с бантом-цветком на шее. Силуэтный наряд с разрезом дополнил жакет оверсайз сиреневого цвета. Она красовалась у зеркала, демонстрируя изящные ножки и туфли Золушки.

«Да красивая! Красивая! Ну это просто!» – заявила Скулкина, закатив глаза.

Она была в платье с поясом. Ей делали укладку в стиле ретро. В ответ Бородина засмеялась.

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