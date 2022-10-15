Теперь каре с косой челкой: Кристина Орбакайте в модном жакете оверсайз и джинсах предстала с новой стрижкой

А теперь Кристина повидалась со своим другом Владиславом Лисовцом. Она уже много лет доверяет ему свои волосы. Артистка сделала новую стрижку. Теперь она носит каре с косой челкой. Певица позировала в модном жакете оверсайз со вставкой из денима. Она также облачилась в широкие джинсы. Алая помада завершала ее образ.

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