А младший не уехал: Орбакайте в пижаме в полоску запечатлелась с сыном Байсаровым в домашней обстановке

На днях появились новости, что Никита уехал за границу. Якобы он перешел пешком границу с Эстонией. Музыкант имеет паспорт Литвы, поэтому ему не нужна виза для передвижения в Европе. А вот о местоположении Дени ничего не было известно. При этом он вполне попадает под условия мобилизации, так как проходил подготовку в Чечне в кадетском корпусе и имеет опыт.

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