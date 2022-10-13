А младший не уехал: Орбакайте в пижаме в полоску запечатлелась с сыном Байсаровым в домашней обстановке

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица недавно вернулась в Москву. Как оказалось, ее младший сын не стал уезжать после объявления о частичной мобилизации.

В последнее время многие обсуждают маму Кристины Орбакайте, Аллу Пугачеву, которая с детьми уехала в Израиль. А после объявления о частичной мобилизации пристальный взор упал и на сыновей артистки, Никиту Преснякова и Дени Байсарова.

На днях появились новости, что Никита уехал за границу. Якобы он перешел пешком границу с Эстонией. Музыкант имеет паспорт Литвы, поэтому ему не нужна виза для передвижения в Европе. А вот о местоположении Дени ничего не было известно. При этом он вполне попадает под условия мобилизации, так как проходил подготовку в Чечне в кадетском корпусе и имеет опыт.

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Но в соцсети 13 октября Орбакайте выложила домашнее фото. Она позировала в полосатой пижамке на фоне дорогого интерьера со своим младшим сыном. 24-летний внук Пугачевой был в джинсах и футболке. Он крепко сжал мамино плечо. 

Примечательно, что комментарии к посту певица отключила. Однако она без слов дала понять, что ее наследник страну не покидал. А вот про Никиту артистка ничего не говорит совсем. Хотя накануне его жена Алена Краснова отметилась в Подмосковье на вечеринке, но без супруга.

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: соцсети звезды

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