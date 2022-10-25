«Смело закупайтесь»: Стеша Маликова отметилась в элегантном пальто и джинсах палаццо – главном хите сезона

Стеша Маликова родилась в звездной семье. Ее воспитали Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Она часто посещала светские мероприятия с родителями. Наследница артиста не так давно окончила МГИМО. Однако она уже занимается своим бизнесом. Юная особа запустила свой бренд одежды. Она часто дает советы по стилю.
Недавно Маликова показала наряды из новой коллекции. Она предлагает носить свитера оверсайз и трикотажные платья. Дочка певица также не боится носить яркие пальто с брюками. А накануне она похвасталась луком, который можно носить кажды день.
На этот раз бизнеследи продемонстрировала джинсы палаццо, которые сочетала с черным лаконичным пальто. Ярким акцентом стала сумка цвета сочной травы. Благодаря джинсам она подчеркнула свою талию и сделала ноги визуально длиннее.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие признались, что образ их привел в настоящий восторг.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила Надя Иванова.
«Джинсы – абсолютный хит сезона 2022-2023. Широкие объемные джинсы именно такого фасона. Это долгий тренд, который сохранится и на осень следующего года. Поэтому смело закупайтесь такими моделями. Если правильно подобрать длину и ширину, то они действительно стройнят.
В особенности, если выбрать джинсы чуть-чуть длиннее и носить их с обувью на каблуке. Такие джинсы дают хорошую вертикаль, поэтому могут стройнить и вытягивать силуэт.
Обращаю внимание, что талия в таких джинсах должна быть либо на месте либо завышенной, но не заниженной, так как тогда будет обратный эффект
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Что касается пальто, то это классика, как говорят стилисты. Базовый черный цвет, стандартный. Стеша сделала очень грамотный ход. Она сочетает классическое черное пальто с архиактуальными джинсами и разбавляет цветовым пятном в виде сумочки. Поэтому даже в таком варианте пальто не смотрится скучным или слишком возрастным, по-бабски. Для тех, кто предпочитает классику, образ на заметочку.
Я сделаю укор Стеше. Она девушка молодая, ей всего 22 года. Эта цветовая гамма, черный цвет и в такой комбинации, немножечко взрослит. И черный не самый удачный выбор для нежной блондинки. Нужно найти свой оттенок! Черный можно заменить на графитовый, бутылочно-зеленым, темно-синим, баклажановым оттенком, даже темно-шоколадным.
На месте Стеши я бы обратила внимание на шоколадные, коричневые оттенки. Они бы смотрелись ближе к ее цветовой палитре. И она бы смотрелась бы свежее. Хоть и в 20 лет о свежести говорить сложно. А с точки зрения стиля и тренда – у девушки все хорошо со вкусом!» – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro