«Смело закупайтесь»: Стеша Маликова отметилась в элегантном пальто и джинсах палаццо – главном хите сезона

На этот раз бизнеследи продемонстрировала джинсы палаццо, которые сочетала с черным лаконичным пальто. Ярким акцентом стала сумка цвета сочной травы. Благодаря джинсам она подчеркнула свою талию и сделала ноги визуально длиннее.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие признались, что образ их привел в настоящий восторг.

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