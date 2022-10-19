«Оазис роскошной жизни»: Ксения Собчак в платье макси и жакете в полоску предстала в Дубае

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая снова покинула Россию. Она объяснила, зачем отправилась в ОАЭ.

Ксения Собчак не скрывает, что давно заработала целое состояние. Примечательно, что журналистка создает свои проекты и берет интервью у знаменитостей. В этом году Ксению не раз подозревали в беременности. Также она каждый раз вынуждена оправдываться, если уезжает в Израиль или в Европу, так как ее подозревают в эмиграции.

Не так давно Ксения была в Израиле. Она заверила, что взяла интервью у селебрити. При этом телеведущая повеселилась на концерте Земфиры, где повидалась с Аллой Пугачевой и Ренатой Литвиновой. Но потом блондинка вернулась в Москву. Оказалось, что ненадолго. 

19 октября Собчак поделилась кадром из ОАЭ. Она приехала в Дубай, но сразу обозначила, что находится на работе. Телеведущая щегольнула в черном платье макси и жакете в полоску. Она взяла с собой миниатюрную сумку.

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«Сегодня в Дубае я работаю на большом мероприятии моей подруги Кати и буду рассказывать о том, почему Дубай сегодня идеален для бизнеса и инвестиций в кризисных условиях.

Вообще ОАЭ — прекрасный пример того, как даже авторитарная власть может экономически процветать, если дает экономическую свободу во всем, кроме нефти.

Восхищаюсь тем, как в пустыне, в сложном климате, можно было построить такой оазис роскошной жизни с массой возможностей», — написала звезда.

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды 

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