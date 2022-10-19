«Оазис роскошной жизни»: Ксения Собчак в платье макси и жакете в полоску предстала в Дубае

19 октября Собчак поделилась кадром из ОАЭ. Она приехала в Дубай, но сразу обозначила, что находится на работе. Телеведущая щегольнула в черном платье макси и жакете в полоску. Она взяла с собой миниатюрную сумку.

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