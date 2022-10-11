И Пугачева там? Собчак отметилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве

А по данным телеграм-канала «НеМалахов», там побывала и Алла Борисовна. Певица — не частая гостья на подобных тусовках. Однако в Израиле у нее не так много друзей, а муж находится в разъездах, поэтому она могла скрасить свой вечер концертом Земфиры. Напомним, что Пугачева не покупала обратный билет. А вот Собчак обещала вскоре вернуться в Россию.