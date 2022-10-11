И Пугачева там? Собчак отметилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве

В последнее время многие артисты покидают Россию. Не так давно уехала Алла Пугачева. Она прервала учебу двойняшек Лизы и Гарри. Певица отвезла их в Израиль, где пристроила в новую школу. На днях артистка раскрыла свое местоположение — Тель-Авив. Примечательно, что именно туда приехала с гастролями Земфира, которую сопровождает Рената Литвинова.
11 октября Земфира дала концерт. Его не смогла пропустить Ксения Собчак, которая уехала в Израиль по работе. Однако телеведущая является поклонницей творчества артистки. В соцсети она выложила кадр, на котором запечатлела тысячи людей и сцену. Сама блондинка намекнула, что отправилась туда в плаще, ботинках и платье.
Концерт Земфиры. Фото: соцсети Ксении Собчак
А по данным телеграм-канала «НеМалахов», там побывала и Алла Борисовна. Певица — не частая гостья на подобных тусовках. Однако в Израиле у нее не так много друзей, а муж находится в разъездах, поэтому она могла скрасить свой вечер концертом Земфиры. Напомним, что Пугачева не покупала обратный билет. А вот Собчак обещала вскоре вернуться в Россию.
Ксения Собчак показала наряд. Фото: соцсети