«Очередная эмиграция оказалась короткой»: Собчак без макияжа предстала на фоне березок, вернувшись из Израиля

Примечательно, что 12 октября Ксения вышла на связь. Она запечатлелась в машине без макияжа. Телеведущая была в ярких брюках и вельветовом поло. За окном мелькали машины и деревья. Она сообщила, что едет домой, чтобы выспаться. Собчак не стала раскрывать интригу, с кем она записала интервью на этот раз.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».