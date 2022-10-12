«Очередная эмиграция оказалась короткой»: Собчак без макияжа предстала на фоне березок, вернувшись из Израиля

Ксения Собчак не только снимается для ТВ, но и создает свои проекты. Блондинка предпочитает брать интервью у именитых персон. А не так давно она стала ездить в Европу, чтобы там общаться с потенциальными героями своих выпусков. Летом с ней путешествовал и сын Платон.
Недавно снова Собчак уехала в Израиль. Появились слухи, что она покинула страну навсегда, но телеведущая сразу опровергла сплетни. Она пояснила, что просто пару дней проведет в командировке. На тот момент в Тель-Авиве оказалась Алла Пугачева. Они вместе отметились на концерте Земфиры.
Примечательно, что 12 октября Ксения вышла на связь. Она запечатлелась в машине без макияжа. Телеведущая была в ярких брюках и вельветовом поло. За окном мелькали машины и деревья. Она сообщила, что едет домой, чтобы выспаться. Собчак не стала раскрывать интригу, с кем она записала интервью на этот раз.
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«Друзья, очередная эмиграция оказалась короткой. Вернулась после командировки, после замечательного концерта Земфиры. Еду домой, отсыпаться! Очень тяжелый день был вчера, много работы, потом совершенно прекрасный концерт. Спасибо Ренате, спасибо Земфире! А сегодня полет с самого утра и вот родные березки», — сказала звезда.