Без Прилучного только хорошеет: Муцениеце в трикотажном платье миди и элегантном пальто отправилась в театр

А вот 18 октября Агата захотела выйти в свет. Она покрасовалась в лифте в трикотажном платье миди цвета океана с поясом. Лук также дополнило черное лаконичное пальто. Примечательно, что она сделала макияж и собрала волосы. В ушах у артистки были длинные сережки. Она отправилась в театр с подругой.

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