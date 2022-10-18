Без Прилучного только хорошеет: Муцениеце в трикотажном платье миди и элегантном пальто отправилась в театр

Агата Муцениеце давно стала известной актрисой. В ее копилке десятки работ. Не так давно она снялась в сериале «Стая». Также Агата ведет шоу «Голос. Дети». Примечательно, что восемь лет она была в браке с Павлом Прилучным. Артистка подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Звезда после развода стала жить с наследниками отдельно.
Недавно Муцениеце провела время с детьми. Она сводила их на хоккей. А пока малыши гостили у папы с мачехой Зепюр Бутян, актриса успевала не только ездить на съемки, но и наряжалась для прогулок по центру столицы.
А вот 18 октября Агата захотела выйти в свет. Она покрасовалась в лифте в трикотажном платье миди цвета океана с поясом. Лук также дополнило черное лаконичное пальто. Примечательно, что она сделала макияж и собрала волосы. В ушах у артистки были длинные сережки. Она отправилась в театр с подругой.
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Поклонники восхитились элегантным образом артистки. Многие осыпали ее комплиментами. Агата получила множество комплиментов.
«Ох, как красиво», «Агата, ты чудесная», «За последние месяцы вы только краше», «Постройнели», «Такая милашка», «Платье очень элегантное», «Безумно красиво смотрится», «Мне нравится ваш образ», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды