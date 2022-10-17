Осенний шик: Агата Муцениеце в твидовом костюме с укороченным жакетом и кожаных сапогах предстала в ЦУМе

Агата Муцениеце является известной актрисой. Больше 10 лет она строит карьеру в России. Многие зрители знают ее не только по сериалу «Закрытая школа», но и благодаря браку с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но они развелись, несмотря на то что у них двое детей.
Не так давно Агата спровоцировала слухи о романе с актером Владимиром Селивановым, но оказалось, что они просто вместе сняли клип. А вот Прилучный действительно женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.
А вот Муцениеце сосредоточила внимание на карьере. При этом она похудела и не перестает экспериментировать с образами. Этой осенью актриса купила множество нарядов. Накануне она отправилась в ЦУМ на праздник. Агата предстала в твидовом костюме трендового цвета сочной травы. Укороченный жакет с юбкой выгодно подчеркнул талию. Она дополнила образ кожаными сапогами.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Это так красиво», «Вы выглядит роскошно», «Костюм вас так украсил», «Безумно идет этот цвет», «Красота! Вы только хорошеете», «Вау, какая леди», «Как же вас преображает свобода и работа», — стали писать подписчики.