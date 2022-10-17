Осенний шик: Агата Муцениеце в твидовом костюме с укороченным жакетом и кожаных сапогах предстала в ЦУМе

А вот Муцениеце сосредоточила внимание на карьере. При этом она похудела и не перестает экспериментировать с образами. Этой осенью актриса купила множество нарядов. Накануне она отправилась в ЦУМ на праздник. Агата предстала в твидовом костюме трендового цвета сочной травы. Укороченный жакет с юбкой выгодно подчеркнул талию. Она дополнила образ кожаными сапогами.

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