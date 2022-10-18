Без макияжа и в толстовке: Муцениеце пришла с детьми Прилучного на хоккейный матч

Агата Муцениеце является известной актрисой в России. Она прославилась больше 10 лет назад. Тогда артистка снялась в сериале «Закрытая школа». Она вышла замуж за Павла Прилучного, которому подарила двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они развелись. Звезда переехала из дома в квартиру с наследниками.
Примечательно, что Муцениеце после этого стала больше сниматься. Она похудела и стала выбирать более женственные наряды. А вот заводить новые отношения актриса не спешит. Прилучный в свою очередь снова женился на Зепюр Брутян. На днях он забрал детей и отдохнул с ними и женой за городом.
Агата теперь воссоединилась с малышами. Она решила свозить их на хоккейный матч. Актриса облачилась в спортивный костюм и жилетку. От макияжа она отказалась. Муцениеце засняла видео с трибуны. Рядом с ней сидела дочка в платье и розовом пуховике. Сын также выкрикивал кричалки болельщиков.
«Мои болельщики! Просто мои пупсики сидят и орут: шайбу! Мия, интересно? Тима, интересно?» – сказала звезда.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Агата выглядит без макияжа еще моложе. Другие похвалили артистку, которая приобщает детей к спорту. Фанаты посчитали, что Мия растет копией своей мамы, а вот Тимофей пошел в папу.
«Как это классно!», «Просто милашка дочка! Она вся в вас», «Классная вы мама», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды