Без макияжа и в толстовке: Муцениеце пришла с детьми Прилучного на хоккейный матч

Агата теперь воссоединилась с малышами. Она решила свозить их на хоккейный матч. Актриса облачилась в спортивный костюм и жилетку. От макияжа она отказалась. Муцениеце засняла видео с трибуны. Рядом с ней сидела дочка в платье и розовом пуховике. Сын также выкрикивал кричалки болельщиков.

«Мои болельщики! Просто мои пупсики сидят и орут: шайбу! Мия, интересно? Тима, интересно?» – сказала звезда.

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