«Навестила Бореньку»: Орбакайте в глянцевом плаще появилась на могиле Моисеева с букетом белых роз

Певца похоронили рядом с могилами Бориса Клюева и Сергея Сосновского. Кристина облачилась в черные брюки, глянцевый модный плащ и ботинки на каблуке. Она возложила букет белых роз от себя и от мамы. Орбакайте несколько минут молча смотрела на крест, а потом стала общаться.

«Ну как ты тут? Какая у тебя компания!» — произнесла звезда.

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