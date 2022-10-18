«Навестила Бореньку»: Орбакайте в глянцевом плаще появилась на могиле Моисеева с букетом белых роз

Кристина Орбакайте является известной певицей. В этом году она также продолжает сниматься в кино. Примечательно, что артистка летом много путешествовала, а недавно побывала в Крыму, где дала концерт. Примечательно, что недавно она снова оказалась в центре внимания из-за отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. А также неожиданно уехал из страны сын певицы Никита Пресняков.
На днях Кристина не только провела время с младшим сыном Дени Байсаровым, а также наведалась в салон красоты. Она сделала новую стрижку с челкой. А вот 18 октября артистка отправилась на Троекуровское кладбище Москвы. Она решила побывать на могиле Бориса Моисеева, так как на похоронах звезда не была.
Певца похоронили рядом с могилами Бориса Клюева и Сергея Сосновского. Кристина облачилась в черные брюки, глянцевый модный плащ и ботинки на каблуке. Она возложила букет белых роз от себя и от мамы. Орбакайте несколько минут молча смотрела на крест, а потом стала общаться.
«Ну как ты тут? Какая у тебя компания!» — произнесла звезда.
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«Навестила Бореньку», — написала она.
Поклонники заметили, что могила усыпана цветами. Многие посчитали, что Кристина поступила красиво, что все же пришла. А вот Пугачева уехала вскоре после того, как Моисеев умер. Она сразу извинилась, что не придет с ним попрощаться.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды