Образ с изюминкой: Лариса Долина в черном костюме с модными брюками появилась на премьере

Лариса Долина является известной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Примечательно, что артистка не перестает следить за фигурой. Она похудела больше чем на 20 килограммов и сменила гардероб. В этом году звезда не раз снималась в телевизионных шоу. Она каждый раз продумывает свои луки.
Все чаще Лариса Александровна выступает в коротких платьях. Она не боится подчеркивать стройные ноги. Примечательно, что также певица носит яркие наряды, комбинезоны. Иногда она сталкивается с критикой, но артистка заявила, что не будет одеваться, как бабушка.
Накануне Долина вышла в свет. Она отправилась в кинотеатр «Художественный», где состоялась премьера документального фильма «Джаз 100» режиссера Александра Брынцева. Для появления на публике певица облачилась в черный костюм с брюками клеш с разрезами снизу. Приталенный жакет подчеркнул ее стройность.
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Примечательно, что артистка выбрала наряд с изюминкой. Она показала изящные щиколотки. Долина дополнила аутфит туфлями и сумкой в тон.
«Достоверные кадры, фото, рассказы самых интересных историков джаза, музыкантов о том, как зарождался джаз в нашей стране. Очень много нового узнала. Рекомендую посмотреть! Увидела себя в фильме… Спасибо создателям и инициаторам! Все будет джаз!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие посчитали, что она стала выглядеть еще стройнее.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды