Образ с изюминкой: Лариса Долина в черном костюме с модными брюками появилась на премьере

Накануне Долина вышла в свет. Она отправилась в кинотеатр «Художественный», где состоялась премьера документального фильма «Джаз 100» режиссера Александра Брынцева. Для появления на публике певица облачилась в черный костюм с брюками клеш с разрезами снизу. Приталенный жакет подчеркнул ее стройность.

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