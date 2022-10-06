На стиле: Долина в брюках с разрезами и блузке с пышными рукавами отметилась в Большом театре

А на днях Долина выступила в Большом театре. Она не могла пропустить концерт по случаю 100-летия российского джаза. На большой сцене артистка появилась в черных брюках с разрезами и белой блузке с эффектными пышными рукавами. Она выгодно подчеркнула достоинства фигуры.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».