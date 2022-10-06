На стиле: Долина в брюках с разрезами и блузке с пышными рукавами отметилась в Большом театре

Лариса Долина является одной из самых известных исполнительниц в России. Она большую часть жизни посвятила сцене. Певица не так давно отметила 67-летие. Она стала только больше работать, выпустила хиты с молодыми исполнителями и активно снимается в телепередачах.
В последнее время Лариса Александровна часто хвастается нарядами. Она не скрывает, что любит наряжаться и даже сама делает украшения. Обычно певица носит брючные костюмы и платья. Но недавно ее осудили за комбинезон с шортами. Однако сама звезда заявила, что не будет одеваться как старушка.
А на днях Долина выступила в Большом театре. Она не могла пропустить концерт по случаю 100-летия российского джаза. На большой сцене артистка появилась в черных брюках с разрезами и белой блузке с эффектными пышными рукавами. Она выгодно подчеркнула достоинства фигуры.
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На этот раз поклонники осыпали комплиментами Долину. Многие отметили, что певица может дать фору более молодым коллегам.
«Какая же вы красотка», «Сложно поверить, что вы уже бабушка», «Какой у вас наряд! Просто сногсшибательная», «Выглядите бесподобно», — стали писать пользователи Сети.