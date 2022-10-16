«Ах, мадам!»: 67-летняя Долина в мини-платье с эффектом стройности козырнула идеальной «фигурой-восьмеркой»

На этот раз Долина запечатлелась в гримерке в мини-платье с узором, который стройнит. Силуэтный наряд не только подчеркнул ее стройные ноги, но и выделил изящные изгибы фигуры-восьмерки. Артистка дополнила лук нюдовыми лодочками, которые визуально вытягивают силуэт. Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

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