«Ах, мадам!»: 67-летняя Долина в мини-платье с эффектом стройности козырнула идеальной «фигурой-восьмеркой»

Лариса Долина уже давно покорила сцену. Большую часть жизни она выступает и снимается для телевидения. Артистка и в 67 лет не перестает записывать хиты и обучать студентов. Не так давно она дала урок вокала Мари Краймбрери, а также выпустила песню с Николаем Басковым. Несмотря на свой возраст, звезда не перестает экспериментировать с имиджем.
Недавно Долину раскритиковала фанатка, увидев на ней короткие шорты. Однако артистка пояснила, что не будет одеваться, как бабушка. В ее гардеробе много платьев, комбинезонов и костюмов. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Долина запечатлелась в гримерке в мини-платье с узором, который стройнит. Силуэтный наряд не только подчеркнул ее стройные ноги, но и выделил изящные изгибы фигуры-восьмерки. Артистка дополнила лук нюдовыми лодочками, которые визуально вытягивают силуэт. Макияж с акцентом на глаза завершил образ.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
«Ах, мадам, вам идет быть счастливой, удивленной и нежной такой, безмятежной, свободной, красивой, вам неведомы лень и покой. Окрыленной прекрасной мечтою, позабывшей печали и боль, сердцем любящей, словом, душою, ну, а слезы… Ведь это лишь соль», – процитировала она стих.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Даже коллеги осыпали ее комплиментами. «Девочка», — заявила Наталья Подольская. «Лариса Александровна, вы с каждым днем все краше!», «Шикарная», «Выглядите на миллион», «Какой вкус», «Несравненная», — стали писать подписчики.