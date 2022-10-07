«Всегда тренд»: 67-летняя Долина в ультрамариновом костюме с модным удлиненным жакетом скрыла изъяны фигуры

На сцене Долина предстает не только в вечерних нарядах. Она носит воздушные блузки с брюками. Недавно певицу подвергли критике за комбинезон с шортами, но она заявила, что не будет одеваться как старушка.

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