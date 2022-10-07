«Всегда тренд»: 67-летняя Долина в ультрамариновом костюме с модным удлиненным жакетом скрыла изъяны фигуры

Певица выступила в День учителя. Она выбрала броский наряд, который оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина является одной из самых известных исполнительниц. Она продолжает записывать новые треки, а также следит за модой. Артистка недавно отметила свое 67-летие. Она участвует в телевизионных шоу и регулярно появляется на вечеринках. Звезда не боится облачаться в молодежные луки.

На сцене Долина предстает не только в вечерних нарядах. Она носит воздушные блузки с брюками. Недавно певицу подвергли критике за комбинезон с шортами, но она заявила, что не будет одеваться как старушка.

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А на днях Лариса Александровна приняла участие в праздничном концерте. Она выступила для учителей. Артистка появилась на публике в ультрамариновом костюме со струящимися брюками и удлиненным жакетом. Обувь серебристого цвета завершила ее броский аутфит. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Хорошосидящий по фигуре костюм актуального кроя - всегда тренд. И он не обязательно должен состоять только из жакета и брюк на манер офисного. Костюм может быть и из легких тканей.

На Ларисе Долиной именно такой. Он удачно скроен и подходит фигуре певицы. За счет акцента на талии, свободных брюк и обуви на каблуке силуэт выглядит пропорционально, элегантно и гармонично.

Синий цвет – определенно один из самых модных текущего сезона. Он подходит под цвет волос и оттенок кожи Ларисы Александровны.

Хочу отметить, что женщинам стоило бы брать пример и не бояться экспериментировать с цветом. Самое важное – чтобы был макияж и укладка, тогда вам подойдет практически любой цвет. Не загоняйте себя в рамки.

Обувь серебристого цвета хорошо дополняет образ, не разбивая силуэт, а наоборот делая наряд более праздничным, что и нужно для сцены», – высказалась эксперт.

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro

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