«Всегда тренд»: 67-летняя Долина в ультрамариновом костюме с модным удлиненным жакетом скрыла изъяны фигуры

Лариса Долина является одной из самых известных исполнительниц. Она продолжает записывать новые треки, а также следит за модой. Артистка недавно отметила свое 67-летие. Она участвует в телевизионных шоу и регулярно появляется на вечеринках. Звезда не боится облачаться в молодежные луки.
На сцене Долина предстает не только в вечерних нарядах. Она носит воздушные блузки с брюками. Недавно певицу подвергли критике за комбинезон с шортами, но она заявила, что не будет одеваться как старушка.
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А на днях Лариса Александровна приняла участие в праздничном концерте. Она выступила для учителей. Артистка появилась на публике в ультрамариновом костюме со струящимися брюками и удлиненным жакетом. Обувь серебристого цвета завершила ее броский аутфит. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«Хорошосидящий по фигуре костюм актуального кроя - всегда тренд. И он не обязательно должен состоять только из жакета и брюк на манер офисного. Костюм может быть и из легких тканей.
На Ларисе Долиной именно такой. Он удачно скроен и подходит фигуре певицы. За счет акцента на талии, свободных брюк и обуви на каблуке силуэт выглядит пропорционально, элегантно и гармонично.
Синий цвет – определенно один из самых модных текущего сезона. Он подходит под цвет волос и оттенок кожи Ларисы Александровны.
Хочу отметить, что женщинам стоило бы брать пример и не бояться экспериментировать с цветом. Самое важное – чтобы был макияж и укладка, тогда вам подойдет практически любой цвет. Не загоняйте себя в рамки.
Обувь серебристого цвета хорошо дополняет образ, не разбивая силуэт, а наоборот делая наряд более праздничным, что и нужно для сцены», – высказалась эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro