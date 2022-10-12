Пресняков-младший уехал без жены: невестка Орбакайте в молочном пальто отметилась на вечеринке в Подмосковье

В последнее время семью Аллы Пугачевой активно обсуждают в обществе. Сама певица уехала в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри в Израиль. Ее муж Максим Галкин* не приезжал в Россию, предпочитая гастролировать. А после объявления о частичной мобилизации пропал из виду внук Примадонны Никита Пресняков.
Накануне появились новости, что Пресняков-младший покинул свой дом и пешком перешел границу с Эстонией, так как у него есть паспорт Литвы, который позволяет передвигаться без визы по Европе. А вот его мама Кристина Орбакайте приехала в Москву и покрасовалась на «Мосфильме».
А теперь поклонники еще больше удивились, когда узнали, что жена Никиты Алена Краснова находится в Москве. 12 октября она отметилась на вечеринке у подруги, которая отмечала день рождения в загородном доме в Подмосковье. Там невестка Орбакайте щегольнула в модном пальто оверсайз молочного цвета. Она даже похвасталась маникюром.
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Поклонники были озадачены. Одни решили, что и Никита никуда не уезжал. А другие посчитали, что артист покинул страну без жены. Молодые люди и раньше проводили отпуска раздельно, чтобы соскучиться другу по другу. Пользователи Сети надеются, что скоро внук Пугачевой пояснит, где находится и почему его супруга проводит время без него.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды