Пресняков-младший уехал без жены: невестка Орбакайте в молочном пальто отметилась на вечеринке в Подмосковье

А теперь поклонники еще больше удивились, когда узнали, что жена Никиты Алена Краснова находится в Москве. 12 октября она отметилась на вечеринке у подруги, которая отмечала день рождения в загородном доме в Подмосковье. Там невестка Орбакайте щегольнула в модном пальто оверсайз молочного цвета. Она даже похвасталась маникюром.

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