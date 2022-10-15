«Нереальная красотка»: 42-летняя Виктория Боня в велосипедках сразила постройнвшими формами

На новых кадрах Боня покрасовалась в своей спальне в велосипедках и кроп-топе Она подчеркнула плоский живот и изящные бедра. Телеведущая не скрывает, что хочет более пышные формы, поэтому активно занимается спортом.

«Сегодня, как и говорила, решила дать себе больше нагрузки и побежать в гору. В прошлый раз поняла, что прежний бег дается уже слишком легко», – написала звезда.

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