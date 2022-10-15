«Нереальная красотка»: 42-летняя Виктория Боня в велосипедках сразила постройнвшими формами

Виктория Боня является бывшей участницей скандального шоу «Дом-2». Она смогла прославиться и уехала жить в Монако. После романа с миллионером Алексом Смерфитом у нее растет дочка Анджелина. Она регулярно появляется на красных дорожках. Но в этом году звезда решила покорить одну из гор в Гималаях.
Добраться до вершины Виктория не смогла. Она даже стала очевидцем схода лавины. Однако теперь телеведущая хвастается постройневшей фигурой. Она поделилась кадрами, на которых блеснула своими формами во всей красе.
На новых кадрах Боня покрасовалась в своей спальне в велосипедках и кроп-топе Она подчеркнула плоский живот и изящные бедра. Телеведущая не скрывает, что хочет более пышные формы, поэтому активно занимается спортом.
«Сегодня, как и говорила, решила дать себе больше нагрузки и побежать в гору. В прошлый раз поняла, что прежний бег дается уже слишком легко», – написала звезда.
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Поклонники осыпали комплиментами светскую львицу. Многие отметили, что в 42 года она находится в прекрасной форме. «Нереальная красотка, фигура огонь», «Шикарно выглядишь», «Просто бесподобные ножки», «Как вы постройнели! Точеная талия», «Статуэтка», «Классная! Фигурка всем на зависть», — стали писать пользователи Сети.