«Прости, что так и не получилось»: Виктория Боня обратилась к возлюбленному, не взойдя на вершину горы

Телеведущая сняла видео на склоне Манаслу. Несколько недель она взбиралась на гору, но добраться до вершины не смогла.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня является бывшей участницей «Дом-2». Она работала телеведущей, стала бьюти-блогером. Уже давно светская львица живет в Монако. Она зачастую появляется на публике в рамках кинопремьер и фестивалей. Звезда демонстрирует красивую жизнь. Недавно она отправилась в Гималаи, чтобы покорить гору.

Примечательно, что Боня готовилась к длительному походу. При этом ей все равно было сложно. Она признавалась, что несколько дней не мыться и не иметь доступ к каким-то удобствам доставляет массу проблем. А потом телеведущая стала очевидцем схода лавины. Она несколько дней ждала возобновления восхождения на вершину Манаслу после трагедии.

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На этот раз Боня выложила видео, на котором красовалась в стеганом пуховике на склоне. Она решила извиниться перед таинственным возлюбленным, имя которого скрывает.

«Любимый мой! Я так хотела посвятить свое восхождение тебе! Хотела сказать, что я люблю тебя на столько, что готова ради тебя покорять горы!

К сожалению, в этом году экспедиции отменены в связи с высокой опасностью, какой не было в этом регионе давно, а может, и вообще никогда! Я уверена, что мне еще удастся посвятить восхождение тебе, может быть, просто гора должна быть повыше!

Я знаю, как ты переживал, не спал, писал везде, где можно, чтобы справиться о моем здравии... Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава, и больше не заставлю тебя переживать. Прости, что так и не получилось сделать тебе такой подарок, но видит Бог, я делала все, что в моих силах. Я знаю, что для тебя счастье в мелочах, но я так мечтала сделать этот большой шаг в своей жизни во имя нашей любви!

Не дождусь, когда смогу прилечь на твое плечо и просто уснуть, не переживая, что вот-вот что-то страшное может случиться. Люблю тебя!» — написала звезда.

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