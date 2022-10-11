«Вес потеряла»: 42-летняя Боня в белой мини-юбке и топе обнажила «усохшую» фигуру

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Телеведущая вернулась в Монако. Она решила показать, как изменилась ее внешность после восхождения на гору.

Виктория Боня является известной светской львицей. После участия в шоу «Дом-2» она смогла начать работать телеведущей, стала бьюти-блогером. Уже больше 10 лет Виктория живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Звезда обычно блистает на красных дорожках, но на этот раз она совершила восхождение в горы.

Лишь на днях Боня вернулась домой. Она так и не смогла покорить гору в Гималаях, хотя была там несколько недель. Светская львица даже успевала устраивать фотосессии на устрашающих склонах. А теперь она демонстрирует неровный загар на лице и то, как исхудала.

По всей видимости, Виктория хочет вернуться к гламурной жизни. Она примерила белую мини-юбку и топ. Телеведущая обнажила подсушенный пресс и очень стройные ноги. Образ дополняли золотистые туфли. 

«Итак, я уже отдохнула. Полна сил и энергии!  Лицо гораздо лучше уже, физическая форма тоже на высоте. Единственное, вес потеряла. Но это дело наживное!

Так что, девочки-мальчики, у меня все отлично. Всем спасибо! Столько теплых слов поддержки и добрых пожеланий, как в этот месяц, мне кажется, я никогда не получала. Люблю», — написала звезда.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

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