«Вес потеряла»: 42-летняя Боня в белой мини-юбке и топе обнажила «усохшую» фигуру

По всей видимости, Виктория хочет вернуться к гламурной жизни. Она примерила белую мини-юбку и топ. Телеведущая обнажила подсушенный пресс и очень стройные ноги. Образ дополняли золотистые туфли.

«Итак, я уже отдохнула. Полна сил и энергии! Лицо гораздо лучше уже, физическая форма тоже на высоте. Единственное, вес потеряла. Но это дело наживное!

Так что, девочки-мальчики, у меня все отлично. Всем спасибо! Столько теплых слов поддержки и добрых пожеланий, как в этот месяц, мне кажется, я никогда не получала. Люблю», — написала звезда.