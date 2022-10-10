«Такие ножки тоненькие»: Виктория Боня в одной футболке продемонстрировала исхудавшую фигуру

Виктория Боня живет в Монако. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Светская львица регулярно появляется на красных дорожках. Она является бьюти-блогером и много внимания уделяет фигуре и своей молодости. В 42 года звезда решила взойти на гору в Гималаях.
Несколько недель Боня провела недалеко от Катманду. Она взбиралась с группой альпинистов на Манаслу. Телеведущая не скрывала, что ей было тяжело. При этом порой она успевала делать фотосессии в топе. Однако покорить вершину Виктория не смогла после сошедшей лавины. Она была поражена силой природы.
А 10 октября Боня поделилась домашним фото. Она вернулась в свою квартиру в Монако. Телеведущая запечатлелась в одной футболке. Она продемонстрировала исхудавшую фигуру. Светская львица не стала прятать тонкие ножки и руки. Она призналась, что такая фигура у нее была только в подростковом возрасте.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Я дома. Так похудела в горах, что такие ножки тоненькие у меня были последний раз лет в 16. Теперь только бег в гору поможет вернуть объемы. Сегодня зажарю мясо и пойду на пробежку! Всем доброго дня!» — написала звезда.
Поклонники поразились тому, как выглядит Боня.
«С возвращением, красотка», «Вы и так были стройная и худая красотка. Куда еще тоньше?», «Вика, а что с руками?», «Выглядишь прекрасно», — стали писать пользователи Сети.