«Такие ножки тоненькие»: Виктория Боня в одной футболке продемонстрировала исхудавшую фигуру

Телеведущая вернулась в Монако после длительного путешествия.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня живет в Монако. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Светская львица регулярно появляется на красных дорожках. Она является бьюти-блогером и много внимания уделяет фигуре и своей молодости. В 42 года звезда решила взойти на гору в Гималаях.

Несколько недель Боня провела недалеко от Катманду. Она взбиралась с группой альпинистов на Манаслу. Телеведущая не скрывала, что ей было тяжело. При этом порой она успевала делать фотосессии в топе. Однако покорить вершину Виктория не смогла после сошедшей лавины. Она была поражена силой природы.

А 10 октября Боня поделилась домашним фото. Она вернулась  в свою квартиру в Монако. Телеведущая запечатлелась в одной футболке. Она продемонстрировала исхудавшую фигуру. Светская львица не стала прятать тонкие ножки и руки. Она призналась, что такая фигура у нее была только в подростковом возрасте.

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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

«Я дома. Так похудела в горах, что такие ножки тоненькие у меня были последний раз лет в 16. Теперь только бег в гору поможет вернуть объемы. Сегодня зажарю мясо и пойду на пробежку! Всем доброго дня!» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит Боня.

«С возвращением, красотка», «Вы и так были стройная и худая красотка. Куда еще тоньше?», «Вика, а что с руками?», «Выглядишь прекрасно», — стали писать пользователи Сети.

 

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