«Такие ножки тоненькие»: Виктория Боня в одной футболке продемонстрировала исхудавшую фигуру

А 10 октября Боня поделилась домашним фото. Она вернулась в свою квартиру в Монако. Телеведущая запечатлелась в одной футболке. Она продемонстрировала исхудавшую фигуру. Светская львица не стала прятать тонкие ножки и руки. Она призналась, что такая фигура у нее была только в подростковом возрасте.

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