Снова в столице: Орбакайте в струящейся юбке макси и трендовых ботинках отметилась на «Мосфильме»

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Артистка привыкла быть в центре внимания. В этом году она много путешествовала, как и мама Алла Пугачева.

Однако Кристина приезжала в Москву ради концертов и съемок. Однако после отъезда Примадонны в Израиль появились слухи, что и ее дочка уехала в США, где у нее есть недвижимость.