Снова в столице: Орбакайте в струящейся юбке макси и трендовых ботинках отметилась на «Мосфильме»

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Артистка привыкла быть в центре внимания. В этом году она много путешествовала, как и мама Алла Пугачева.
Однако Кристина приезжала в Москву ради концертов и съемок. Однако после отъезда Примадонны в Израиль появились слухи, что и ее дочка уехала в США, где у нее есть недвижимость.
На днях Пугачева повеселилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве. А вот Орбакайте сообщила, где находится. Она появилась на «Мосфильме», где устроила дефиле. Певица облачилась в лонглив и юбку макси черного цвета. Она дополнила лук алой сумкой-пакетом и ботинками с принтом в горох. По всей видимости, артистка снова снимается в новых проектах.
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Примечательно, что комментарии к посту Кристина отключила. Она старается избегать хейта, которым подвергаются ее родные в последнее время.
Напомним, что недавно покинул страну ее старший сын Никита Пресняков. Оказалось, что у него есть гражданство Литвы. Он пешком перешел границу Эстонии.